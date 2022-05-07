Виктор Дробыш решил воскресить старую группу
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Виктор Дробыш решил воскресить старую группу

Виктор Дробыш решил воскресить старую группу
Продюсер Виктор Дробыш взялся за возрождение группы «Тутси».   Исполнительницы хита «Самый самый», солистки группы «Тутси» приняли участие в проекте «Загугли звезду». Как оказалось, певицы вернулись на сцену после продолжительного, как они сами называют свой перерыв, тайм-аута. Кто-то из них успел выйти замуж, родить или развестись, но неизменной осталась любовь к музыке.
Виктор Дробыш - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Тутси» продюсировать взялся Виктор Дробыш. И девушки рассказали, что это была их инициатива. «Он на фоне ностальгии сказал: «Девчонки, так круто, я так скучаю по тем временам и так хочу что-то вот такое вот». Словил нотку ностальгии, соскучился по нам и говорит: «А давайте попробуем, но пока не будем подписывать никакие контракты, просто как честные люди, посмотрим, что из этого получится», — рассказала Мария Вебер. Помимо Вебер, напомним, в составе «Тутси» — Ирина Ортман, Наташа Ростова, Леся Ярославская. Экс-звезда группы Настя Крайнова покинула группу в 2010 году из-за сложных отношений в коллективе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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