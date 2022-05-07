Все службы Xbox запущены и работают после крупного сбоя

Вадим Карасев





Около 12 часов игроки с Xbox One и Xbox Series X | S имели различного рода проблемы со службами Xbox. Изначально не работали практически все сервисы — от покупки в Microsoft Store до запуска игр по подписке Game Pass. А после оставались проблемы с облачными играми и запуском приобретенных цифровых игр. Сейчас же все службы работают в штатном режиме, о чем говорится на сайте Xbox с отображением статусов игровых служб Microsoft.





Microsoft не стала уточнять, что именно стало причиной крупного сбоя. В Twitter-аккаунте поддержки Xbox говорится, что сейчас «все пользователи должны снова иметь возможность запускать игры и запускать сеансы облачных игр». Если все еще наблюдаются проблемы, команда Xbox рекомендует перезагрузить консоль.