Все службы Xbox запущены и работают после крупного сбоя
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Все службы Xbox запущены и работают после крупного сбоя

Все службы Xbox запущены и работают после крупного сбоя


Около 12 часов игроки с Xbox One и Xbox Series X | S имели различного рода проблемы со службами Xbox. Изначально не работали практически все сервисы — от покупки в Microsoft Store до запуска игр по подписке Game Pass. А после оставались проблемы с облачными играми и запуском приобретенных цифровых игр. Сейчас же все службы работают в штатном режиме, о чем говорится на сайте Xbox с отображением статусов игровых служб Microsoft.


Microsoft не стала уточнять, что именно стало причиной крупного сбоя. В Twitter-аккаунте поддержки Xbox говорится, что сейчас «все пользователи должны снова иметь возможность запускать игры и запускать сеансы облачных игр». Если все еще наблюдаются проблемы, команда Xbox рекомендует перезагрузить консоль.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

18 фотоаргументов в пользу того, что родительство — тяжкий труд и тест-драйв для нервов
18 фотоаргументов в пользу того, что родительство — тяжкий труд и
Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Асти
Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Асти
Ксения Собчак призналась, что ее бесит собственный сын
Ксения Собчак призналась, что ее бесит собственный сын
Все службы Xbox запущены и работают после крупного сбоя
Все службы Xbox запущены и работают после крупного сбоя
Инсайдер: летом Xbox проведет и второе шоу — на Gamescom
Инсайдер: летом Xbox проведет и второе шоу — на Gamescom
Новинка Game Pass — игра Citizen Sleeper — получила высокие оценки от критиков
Новинка Game Pass — игра Citizen Sleeper — получила высокие оценки от
Напоминаем: скоро из Game Pass удалят Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition
Напоминаем: скоро из Game Pass удалят Grand Theft Auto: San Andreas –
Александр Васильев рассказал, что происходит с женщинами после «Модного приговора»
Александр Васильев рассказал, что происходит с женщинами после
Моргенштерн возгордился новым статусом
Моргенштерн возгордился новым статусом
Григорий Лепс показал подросшего сына - красавчика
Григорий Лепс показал подросшего сына - красавчика
Ольга Бузова сделала ванну для ребенка
Ольга Бузова сделала ванну для ребенка
Новые функции Xbox Game Bar начали тестировать инсайдеры на Windows 11
Новые функции Xbox Game Bar начали тестировать инсайдеры на Windows 11

Топ на сегодня

Мария Машкова рассказала, где живет в Америке
Мария Машкова рассказала, где живет в Америке
Никиту Преснякова обвинили в пожаре в замке Пугачевой во время тусовки с Малининым и Маликовой
Никиту Преснякова обвинили в пожаре в замке Пугачевой во время
Наталья Подольская подчеркнула изгибы своей фигуры купальниками с завышенной талией
Наталья Подольская подчеркнула изгибы своей фигуры купальниками с
Гордон показала настоящую фигуру Леры Кудрявцевой
Гордон показала настоящую фигуру Леры Кудрявцевой
Рецепты из яблок: повышаем тонус и укрепляем здоровье
Рецепты из яблок: повышаем тонус и укрепляем здоровье

Еще по теме

В службах Xbox произошел серьезный сбой — игры могут не работать
Xbox Cloud Gaming теперь доступен на консолях Xbox в новом регионе — Бразилии
Mortal Kombat 11 вместе с релизом в Game Pass получил Xbox Play Anywhere
Сегодня Cloud Gaming официально выходит на Xbox Series X | S и Xbox One