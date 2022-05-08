7 фактов о Близнецах, про которые вы не знали

Вадим Карасев

Близнецы кажутся понятными и легко читаемыми людьми, но не стоит думать, что они лишены различного рода секретов и тайн. Астрологи рассказали про те качества характера Близнецов, о которых вы могли не знать.

Близнецы — люди с большим числом вредных привычек, но у них есть один большой плюс — это их открытость. С ними общаться гораздо проще, чем с подавляющим большинство людей других Знаков.

Близнецы ненавидят строить далекие планы

Они очень изменчивы в плане настроения и энергетики, поэтому большинство поставленных задач на будущее в любом случае изменится. По этой причине они ненавидят слишком плотно общаться с Девами и Козерогами, которые всегда следуют какому-то плану и не любят спонтанность. Близнецам же наоборот, нравится спонтанная жизнь. Это их стихия и их страсть. Для них скука равноценна смерти.

Этих людей легко обмануть

Проблема в том, что Близнецы не могут видеть всю картину целиком. Они часто фокусируются лишь на отдельных вещах. Из-за этого они часто становятся жертвами мошенников, лицемерных людей и манипуляторов. Несмотря на это, если они поймут, что их обманули, это не мешает им снова наступить на те же грабли. Близнецы не любят фокусироваться на проблемах и самоанализе, поэтому они часто совершают одни и те же ошибки на протяжении всей жизни.

«С миру по нитке»

Близнецов можно назвать людьми с большим объемом знаний, но они не любят углубляться в какую-то одну тему. Они быстро загораются желанием узнать больше о какой-то интересующей области, но потом их интерес быстро сходит на нет. Получается, что они знают очень много, но обо всем по чуть-чуть. Это делает их отличными собеседниками. Ведь они способны поддержать практически любую тему.

Самое лучшее чувство юмора

Согласно многочисленным опросам, именно Близнецы кажутся людям самыми смешными и забавными, находчивыми и красноречивыми. Уровень их юмора намного выше, чем у большинства Знаков Зодиака. Это связано с неординарным умом и высоким интеллектом. Это делает их душой любой компании.

Близнецы редко болеют

Большинство представителей данного Знака болеет значительно реже, чем основная масса людей. Никто до конца не понимает, с чем именно это связано, но есть подозрения, что это результат оптимистичного мышления, физической подвижности. Близнецы не особо любят сидеть дома и утопать в унынии. Они любят гулять, путешествовать, общаться. Возможно. их непоседливость формирует мощный иммунитет.

Близнецы всегда придут на помощь к своим близким

Согласно представлениям большинства людей, Близнецы никогда не оказывают помощь и думают лишь о себе. Это совсем не так, но только в том случае, если вы с ними в хороших и тесных отношениях. Если вы не особо близки, то и ждать поддержки от Близнецов не стоит, ведь они предпочитают не тратить время на тех, в ком не уверены на сто процентов.

Близнецы полны секретов

Многие наверняка слышали о том, что им лучше не доверять свои тайны, потому что Близнецы любят поболтать. Что касается их самих, то у них очень много скелетов в шкафу, которыми они не делятся абсолютно ни с кем, потому что им прекрасно известно, что такими вещами лучше не делиться, иначе у людей может сложиться о них не совсем приятное мнение. Если Близнецы говорят вам, что им нечего от вас скрывать, не верьте им. Не таите на них за это обиды, ведь им так просто намного комфортнее.