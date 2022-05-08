Агата Муцениеце проводит время с молодым актером
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Агата Муцениеце проводит время с молодым актером

Агата Муцениеце проводит время с молодым актером
Актриса Агата Муцениеце и экс-супруга Прилучного поделилась фото из кафе с 20-летним актером Эльшаном Алискеровым. Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет снимается в кино и может похвастаться ролями в сериале «Закрытая школа», фильмах «Тобол» и «Честный развод». Примечательно, что артистка почти 10 лет прожила с Павлом Прилучным. Они были одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Но в 2020 году супруги развелись, а дети остались жить в мамой. Если первое время Агата переживала, то потом у нее карьера пошла в гору. Более того, она похудела и стала выглядеть более женственно. Еще в начале года актриса намекнула, что в ее жизни происходят перемены. А недавно она поделилась кадром с таинственным молодым человеком, которым провела время в Махачкале. А вот 7 мая Муцениеце сделала селфи в кафе с молодым парнем, который оказался 20-летним актером Эльшаном Алескеровым.
Агата Муцениеце и Эльшан Алескеров Он снимался в картинах «Вне игры», «Регби», «Марлен». Агата вела с ним, будто знает его давно. Актриса была без макияжа, а также она оделась в спортивном стиле.Пока неизвестно, что их связывает. Однако поклонники надеются, что она просто не хочет говорить о личной жизни. Фанаты ждут, когда она представит нового возлюбленного. Напомним, что Прилучный после развода стал жить с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Но в этом году они расстались.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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