Айза высказалась об отношениях с Олегом Майми
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Айза высказалась об отношениях с Олегом Майми

Айза высказалась об отношениях с Олегом Майми
Певец Олег Майами со скандалом расстался Айзой.  Блогер обвиняла певца в рукоприкладстве, а тот называл бывшую чуть ли не девушкой легкого поведения. Если же музыкант давно не вспоминает прошлое, то чувства экс-жены Гуфа еще не остыли. Айза до сих пор не может забыть Олега. Как оказалось, 37-летняя звезда все еще любит бывшего избранника, правда, на воссоединение с ним не надеется. «Хочу отмотать время назад и не делать того, что я делала — я про исповедь (Айза дала откровенное интервью, в котором обвинила Майами во всех грехах). Где были мои мозги, друзья, которые позволили это сделать? Я злилась, потому что Олег меня отверг. Были абьюзивные отношения, потому что я тоже абьюзер… Не могу смотреть его фото до сих пор. Я его люблю до сих пор, но не жду взаимности», — поделилась ведущая в интервью с Лаурой Джугелией.
Айза и Олег Майями Сейчас звезда сосредоточена на воспитании сыновей и работе. Не секрет, что бизнес Айзы (у блогера своя сеть салонов красоты) терпит серьезные убытки, поэтому она вынуждена трудиться не покладая рук, чтобы ни в чем не нуждаться. О новых романах бывшая супруга Гуфа не думает. По словам Айзы, она вообще не уверена, что еще встретит того единственного. «Не знаю, что будет дальше. Я не очень хочу детей еще. Сама рожать не хочу. По поводу суррогатной матери я не думала. Чтобы родить ребенка, ты должен провести с этим мужчиной несколько лет. Я не хочу как с бывшими. Мне нужна временная дистанция, чтобы я поняла, что готова довериться. Потому что родить ребенка — это навсегда привязаться к этому мужчине. Я не готова больше ни к кому привязываться», — рассуждает теледива.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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