Алсу призналась, что ей нравится дурить людей

Певица Алсу рассказала о своем участии в шоу. Отгремел суперфинал шоу «Маска» на НТВ. Настоящей неожиданностью для всех стало появление певицы, которая пряталась в костюме Пчелы. Никто из судей не предполагал, что все это время их за нос водила Алсу, а потому зрители опешили, увидев на сцене популярную исполнительницу. Как правило, Алсу ассоциируется с хрупкой артисткой, наполненной нежностью и теплотой. Ее песни дополняют имидж. Чего только стоит композиция «Весна», рассказывающая о первой влюбленности юной девушки. В качестве героини своих клипов Алсу всегда гармонично смотрится. Это амплуа и подарило вокалистке настоящую известность и славу. Но в шоу «Маска» артистку было просто не узнать. Чтобы произвести «вау-эффект» ей пришлось прибегнуть к разным способам, в том числе актерскому мастерству и сменить голосовой регистр.Алсу - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мне очень понравилось дурить членов жюри. Я поняла после первого выпуска, что это можно сделать — не так уж сложно на самом деле. Главное отойти от привычного тебе образа. Естественно, я лиричная, вся такая загадочная на сцене, — оказалась врушкой. Ну профессия такая, что делать. У меня от природы низкий голос, я когда-то в детстве училась оперному пению, пришлось немного вспомнить», — поделилась 38-летняя исполнительница хита «Зимний сон» в программе «Однажды». Напомним, Алсу дошла до финала шоу. Пчела в исполнении певицы очень полюбилась председателю жюри Филиппу Киркорову. Он даже заигрывал с героиней, называя ее своей любимой жужелицей. Поп-король был уверен, что в за маской кокетки скрывается Лада Дэнс. Кроме того, другие судьи даже не называли имя Алсу, перебирая различные версии. Алсу славится не только отличным вокалом, но и утонченным вкусом в одежде и сдержанным характером. А в телепроекте она играла совершенно противоположную личность. Исполнительница была в образе роковой искусительницы, грациозной Пчелки, которая обволакивала зрителей своей харизмой.