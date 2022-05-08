Алсу призналась, что ей нравится дурить людей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алсу призналась, что ей нравится дурить людей

Алсу призналась, что ей нравится дурить людей
Певица Алсу рассказала о своем участии в шоу. Отгремел суперфинал шоу «Маска» на НТВ. Настоящей неожиданностью для всех стало появление певицы, которая пряталась в костюме Пчелы. Никто из судей не предполагал, что все это время их за нос водила Алсу, а потому зрители опешили, увидев на сцене популярную исполнительницу. Как правило, Алсу ассоциируется с хрупкой артисткой, наполненной нежностью и теплотой. Ее песни дополняют имидж. Чего только стоит композиция «Весна», рассказывающая о первой влюбленности юной девушки. В качестве героини своих клипов Алсу всегда гармонично смотрится. Это амплуа и подарило вокалистке настоящую известность и славу. Но в шоу «Маска» артистку было просто не узнать. Чтобы произвести «вау-эффект» ей пришлось прибегнуть к разным способам, в том числе актерскому мастерству и сменить голосовой регистр.
Алсу - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мне очень понравилось дурить членов жюри. Я поняла после первого выпуска, что это можно сделать — не так уж сложно на самом деле. Главное отойти от привычного тебе образа. Естественно, я лиричная, вся такая загадочная на сцене, — оказалась врушкой. Ну профессия такая, что делать. У меня от природы низкий голос, я когда-то в детстве училась оперному пению, пришлось немного вспомнить», — поделилась 38-летняя исполнительница хита «Зимний сон» в программе «Однажды». Напомним, Алсу дошла до финала шоу. Пчела в исполнении певицы очень полюбилась председателю жюри Филиппу Киркорову. Он даже заигрывал с героиней, называя ее своей любимой жужелицей. Поп-король был уверен, что в за маской кокетки скрывается Лада Дэнс. Кроме того, другие судьи даже не называли имя Алсу, перебирая различные версии. Алсу славится не только отличным вокалом, но и утонченным вкусом в одежде и сдержанным характером. А в телепроекте она играла совершенно противоположную личность. Исполнительница была в образе роковой искусительницы, грациозной Пчелки, которая обволакивала зрителей своей харизмой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 10-13 марта + релизы в Game Pass
Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 10-13 марта + релизы
Джорджина Родригес раскрыла имя дочери от Криштиану Роналду и показала ее новые фото
Джорджина Родригес раскрыла имя дочери от Криштиану Роналду и
Алсу призналась, что ей нравится дурить людей
Алсу призналась, что ей нравится дурить людей
Андрей Макаревич, ненавидящий соотечественников, продает билеты в России
Андрей Макаревич, ненавидящий соотечественников, продает билеты в
7 фактов о Близнецах, про которые вы не знали
7 фактов о Близнецах, про которые вы не знали
Чулпан Хаматова трудоустроилась за границей
Чулпан Хаматова трудоустроилась за границей
Ирина Гринева запечатлела трогательные объятия мужа с дочерью
Ирина Гринева запечатлела трогательные объятия мужа с дочерью
Динамическая медитация: основы и правила
Динамическая медитация: основы и правила
Агата Муцениеце проводит время с молодым актером
Агата Муцениеце проводит время с молодым актером
Дочка Тимати боялась заниматься танцами
Дочка Тимати боялась заниматься танцами
Нумерологический гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года
Рената Литвинова ездит на метро и учит французский язык
Рената Литвинова ездит на метро и учит французский язык

Топ на сегодня

Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Асти
Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Асти
Егор Крид посочувствовал Марвину
Егор Крид посочувствовал Марвину
Анастасия Волочкова и дальше будет раздвигать ноги
Анастасия Волочкова и дальше будет раздвигать ноги
Агата Муцениеце проводит время с молодым актером
Агата Муцениеце проводит время с молодым актером
Ольга Бузова призналась, что будет экономить на расходах
Ольга Бузова призналась, что будет экономить на расходах

Еще по теме

Певица Алсу рассказала о третьей беременности
Поп-исполнительница Алсу поразила общественность переменами во внешности (ФОТО)
Алсу рассказала, как назвала новорожденного сына
Алсу после родов впервые показала себя и рассказала, куда она пропала