Андрей Макаревич, ненавидящий соотечественников, продает билеты в России

Музыкант Андрей Макаревич продает билеты за бешеные деньги. Артист агрессивно высказывается в адрес своих соотечественников. В марте музыкант уехал в Израиль и почти каждый день шлет оттуда негативные высказывания в адрес россиян.Андрей Макаревич - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако ненависть к родине не мешает певцу зарабатывать на ней деньги. Лидер группы «Машина времени» планирует летом дать концерт в Санкт-Петербурге. В Израиле. Видимо, билеты на концерт не продаются. Иронично, что программа, с которой музыканты собираются выступить в северной столице, называется «Мы рядом». Стоимость билетов колеблется от 1,8 тысячи до 13 тысяч рублей.