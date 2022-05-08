Андрей Макаревич, ненавидящий соотечественников, продает билеты в России
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Андрей Макаревич, ненавидящий соотечественников, продает билеты в России

Андрей Макаревич, ненавидящий соотечественников, продает билеты в России
Музыкант Андрей Макаревич продает билеты за бешеные деньги. Артист агрессивно высказывается в адрес своих соотечественников. В марте музыкант уехал в Израиль и почти каждый день шлет оттуда негативные высказывания в адрес россиян.
Андрей Макаревич - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако ненависть к родине не мешает певцу зарабатывать на ней деньги. Лидер группы «Машина времени» планирует летом дать концерт в Санкт-Петербурге. В Израиле. Видимо, билеты на концерт не продаются. Иронично, что программа, с которой музыканты собираются выступить в северной столице, называется «Мы рядом». Стоимость билетов колеблется от 1,8 тысячи до 13 тысяч рублей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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