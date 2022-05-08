Анна Старшенбаум нашла плюсы в одиночестве

Актриса Анна Старшенбаум была инициатором развода. Артистка была замужем за актером Алексеем Бардуковым с 2009 года. Актриса родила звезде российского кино сына Ивана. А в 2017 году артистка заявила о разводе. Семейную жизнь звездной пары, по слухам, омрачил роман Анны с актером Владимиром Яглычем, который едва не стал фатальным для брака Старшенбаум. Тем не менее, звезды расстались мирно, и теперь занимаются совместным воспитанием общего сына. Анна не скрывает, что сама стала инициатором развода, поскольку разлюбила мужа. Звезда уверена, что ребенку будет гораздо лучше, если оба родителя счастливы. «Залог счастливого детства — когда мама и папа тебя любят и уважают. Родителям не обязательно спать вместе, чтобы продолжать дружить, общаться и заботиться о ребенке. И я, хоть убей, не понимаю, как это может сказаться на его психике», — рассказывала она.Анна Старшенбаум - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, о новом замужестве актриса сейчас и не думает. Напротив, она обнаружила, что обрела, наконец, гармонию с самой собой, хотя и не отрицает, что на ее жизненном пути может встретиться достойный мужчина. Более того, звезда призналась, что в одиночестве есть свои плюсы. «Любовь наполняет жизнь особым смыслом. Без нее так странно. С каждым годом все страннее и страннее. С одной стороны, хочется и отношений, и любви. А с другой – это же постоянная работа. На работе – работа по профессии. Дома – работа быть женщиной. А отдыхать когда? Может, и лучше быть одной. Так, хоть дома можно полностью расслабиться», — высказалась Анна в социальных сетях. Стоит отметить, что подобные мысли, скорее всего, посетили артистку после неудачного тайного романа. В 2019 году Старшенбаум пережила страстный роман, который окончился для нее весьма болезненно. Актриса призналась, что отдавала всю себя отношениям, однако партнер не ценил этого. Тягостный роман продолжался около двух лет. Звезде понадобилось время, чтобы пережить расставание.