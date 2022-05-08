Анна Старшенбаум нашла плюсы в одиночестве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Старшенбаум нашла плюсы в одиночестве

Анна Старшенбаум нашла плюсы в одиночестве
Актриса Анна Старшенбаум была инициатором развода. Артистка была замужем за актером Алексеем Бардуковым с 2009 года. Актриса родила звезде российского кино сына Ивана. А в 2017 году артистка заявила о разводе.  Семейную жизнь звездной пары, по слухам, омрачил роман Анны с актером Владимиром Яглычем, который едва не стал фатальным для брака Старшенбаум. Тем не менее, звезды расстались мирно, и теперь занимаются совместным воспитанием общего сына. Анна не скрывает, что сама стала инициатором развода, поскольку разлюбила мужа. Звезда уверена, что ребенку будет гораздо лучше, если оба родителя счастливы. «Залог счастливого детства — когда мама и папа тебя любят и уважают. Родителям не обязательно спать вместе, чтобы продолжать дружить, общаться и заботиться о ребенке. И я, хоть убей, не понимаю, как это может сказаться на его психике», — рассказывала она.
Анна Старшенбаум - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, о новом замужестве актриса сейчас и не думает. Напротив, она обнаружила, что обрела, наконец, гармонию с самой собой, хотя и не отрицает, что на ее жизненном пути может встретиться достойный мужчина. Более того, звезда призналась, что в одиночестве есть свои плюсы. «Любовь наполняет жизнь особым смыслом. Без нее так странно. С каждым годом все страннее и страннее. С одной стороны, хочется и отношений, и любви. А с другой – это же постоянная работа. На работе – работа по профессии. Дома – работа быть женщиной. А отдыхать когда? Может, и лучше быть одной. Так, хоть дома можно полностью расслабиться», — высказалась Анна в социальных сетях. Стоит отметить, что подобные мысли, скорее всего, посетили артистку после неудачного тайного романа. В 2019 году Старшенбаум пережила страстный роман, который окончился для нее весьма болезненно. Актриса призналась, что отдавала всю себя отношениям, однако партнер не ценил этого. Тягостный роман продолжался около двух лет. Звезде понадобилось время, чтобы пережить расставание.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Рената Литвинова ездит на метро и учит французский язык
Рената Литвинова ездит на метро и учит французский язык
Анна Старшенбаум нашла плюсы в одиночестве
Анна Старшенбаум нашла плюсы в одиночестве
NASA опубликовало «звучание» чёрной дыры в созвездии Персей
NASA опубликовало «звучание» чёрной дыры в созвездии Персей
Филиппа Киркорова хотят посадить
Филиппа Киркорова хотят посадить
Ольга Бузова призналась, что будет экономить на расходах
Ольга Бузова призналась, что будет экономить на расходах
Космический скролл-шутер Remote Life выйдет на Xbox в мае
Космический скролл-шутер Remote Life выйдет на Xbox в мае
В Two Point Campus игрокам дадут полную свободу творчества
В Two Point Campus игрокам дадут полную свободу творчества
7 привычек, которые помогут развить ум и критическое мышлениение
7 привычек, которые помогут развить ум и критическое мышлениение
Новости Game Pass за 1-7 мая: новинки, анонсы, слухи и прочее
Новости Game Pass за 1-7 мая: новинки, анонсы, слухи и прочее
Многие пожалели, что Нонна Гришаева ушла из шоу «Маска»
Многие пожалели, что Нонна Гришаева ушла из шоу «Маска»
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочка покоряет сцену в Турции
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочка покоряет сцену в
Анастасия Волочкова и дальше будет раздвигать ноги
Анастасия Волочкова и дальше будет раздвигать ноги

Топ на сегодня

Наталья Подольская подчеркнула изгибы своей фигуры купальниками с завышенной талией
Наталья Подольская подчеркнула изгибы своей фигуры купальниками с
Рецепты из яблок: повышаем тонус и укрепляем здоровье
Рецепты из яблок: повышаем тонус и укрепляем здоровье
Симулятор ремонта велосипедов Bike Mechanic Simulator 2023 выйдет на Xbox
Симулятор ремонта велосипедов Bike Mechanic Simulator 2023 выйдет на
В службах Xbox произошел серьезный сбой — игры могут не работать
В службах Xbox произошел серьезный сбой — игры могут не работать
Рита Дакота рассказала о своем изъяне
Рита Дакота рассказала о своем изъяне

Еще по теме

Анна Старшенбаум поделилась полуобнаженным фото
Анне Старшенбаум потребовалась помощь после психологической травмы
Бывший муж заставил Анну Старшенбаум заявить о разводе
Анна Старшенбаум слилась в страстном поцелуе с участником «Танцев со звездами»