Боно и Эдж из группы U2 дали концерт в киевском метро
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Боно и Эдж из группы U2 дали концерт в киевском метро

Боно и Эдж из группы U2 дали концерт в киевском метро

Участники группы U2 Боно и Эдж 8 мая устроили мини-концерт на станции метро "Крещатик" в Киеве — видеозаписи выступления мгновенно разлетелись по сети.

Музыканты исполнили несколько песен, включая With or Without You, Angel of Harlem и Stand by Me. Последнюю они спели вместе с лидером украинской группы "Антитела" Тарасом Тополя.


Боно и Эдж из группы U2
Боно, Эдж и Тарас ТополяБоно и Эдж неоднократно высказывались в поддержку Украины. В начале марта в инстаграме* U2 появилась запись, на которой Боно читает произведение Тараса Шевченко.

Ранее в мае во Львове была замечена Анджелина Джоли. Актриса встретилась с детьми в одной из местных больниц и пообщалась на львовском вокзале с пассажирами эвакуационного поезда из Покровска.* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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