Чулпан Хаматова трудоустроилась за границей

Актриса Чулпан Хаматова одна из первых сбежала за рубеж. Несмотря на опасения поклонников в том, что на новом месте Чулпан Хаматовой будет крайне сложно заработать, ведь страна бедная, а жизнь в ней, наоборот, дорогая, долго без ролей актрисе не пришлось сидеть. Из «Современника» она ушла в один из самых популярных рижских театров. В конце марта Чулпан Хаматова объявила об эмиграции. Уехав из России в Латвию, известная актриса уволилась из театра «Современник» и уже нашла работу на новом месте. Она вошла в труппу Нового Рижского театра, о чем свидетельствует информация на сайте культурного учреждения. В одном из разделов уже появилась фотография российской актрисы. Ее включение в состав труппы подтвердил художественный руководитель театра Алвис Херманис. Он сообщил, что пока Хаматова будет исполнять роли на русском языке и выразил надежду, что в ближайшем будущем она выучит и латышский.Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Кстати, именно Херманис и пригласил Хаматову в свой театр. Он хорошо знаком с актрисой — вместе они работали над спектаклем «Горбачев». «Всем известно, что в своей стране Хаматова — актриса номер один, всем известно, что она пример гуманности, благодаря ее фонду. А теперь всем известно, что именно Чулпан — совесть России. Я знаю, какая это была гражданская смелость — участвовать в моем спектакле про Горбачева. Мы надеялись, что наше послание о том, что свобода — это не пустой звук, достигнет московской публики. Мы были наивны. Но мы по крайней мере это высказали. И мы будем продолжать это делать», — говорил еще в марте рижский постановщик. А вот на родине Чулпан Хаматову сейчас не ждут, особенно после заявлений актрисы о том, что она никогда не относилась серьезно к званию народной артистки России. Публика и многие коллеги и вовсе требуют лишить ее звания народной артистки, раз она считает его бредятиной, сообщает lz.lv.