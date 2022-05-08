Динамическая медитация: основы и правила

Вадим Карасев

Динамическая медитация — это одна из лучших практик для снятия напряжения и ментальных блоков. Эксперты рассказали, чем она отличается от привычных медитаций, а также как вы можете легко научиться этой практике.

Существует множество важных и полезных практик на обретение внутренней энергии и силы. Динамическая медитация в этом плане является самой лучшей. Начните практиковать ее хотя бы раз в месяц, чтобы чувствовать себя более сильными.

Подготовка к динамической медитации

Если обычная медитация — это погружение в сознание и физический покой, то динамическая — это сочетание физической и ментальной активности. Принцип данных практик предельно прост — вы двигаетесь и получаете новые впечатления, расширяете сознание.

Правила проведения такой медитации довольно просты. Во-первых, до ее начала лучше не есть как минимум в течении часа. Глаза во время этой медитации должны быть закрытыми. Для удобства можно использовать повязку. Также лучше выбирать свободную одежду, чтобы не сковывать свои движения.

Также вам понадобится подобрать музыку для динамической медитации. Она не проводится без музыки. Это должно быть также что-то динамичное и ритмичное. Желательно, чтобы музыка была без слов, но это не обязательное условие.

Принципы, правила и стадии динамической медитации

Всего такая медитация имеет пять стадий. Если обычная медитация длится от 5 до 15 минут, то тут придется выделить по меньшей мере час. Завяжите глаза перед её началом.

Первая стадия заключается в настройке дыхания. Каких-то жестких временных рамок тут нет. Вам нужно дышать в ритм музыки, стоя на ногах. Уже на этой стадии можно двигаться, но пока не интенсивно. Сконцентрируйтесь на дыхании.

Вторая стадия — соединение с телом. Как только вы поймете, что ваше дыхание стало ритмичным и соответствует такту музыки, начинайте активнее двигаться всем телом. Тут вам следует стать раскованными, поскольку движения должны быть резкими и взрывными. На второй стадии из тела и души уходят негативные вибрации. Делайте резкие и мощные движения, представляя себе, как из вашего тела и души уходит все плохое. Резкие движения должны сопровождаться мощными выдохами.

Третья стадия переходная. Если на второй стадии музыка могла быть любой, то тут важно как раз-таки включить что-то ритмичное, но легкое — например, танцевальную музыку типа техно или хауса. Основное движение — поднятые вверх руки, а также прыжки. Это очень хорошо воздействует на чакры. Не забывайте о глубоком и ритмичном дыхании.

Четвертая стадия — это время умиротворения. Вам нужно остановиться, а также включить предельно спокойную музыку — звуки природы в этом случае будут самыми уместными — их лучше оставить для именно для этой стадии.

Пятая стадия — финальная. На ней важно включать музыку с ярко-выраженным позитивным посылом. Это может быть музыка со словами о любви, о счастье. В финале динамической медитации эксперты советуют просто танцевать и ощущать приток счастья вместе с музыкой.

Что касается длительности, то на каждую из стадий необходимо тратить как минимум десять минут. При желании можно существенно увеличить протяженность третьей. Четвертой и пятой стадий.