Дмитрий Шепелев поделился фото с подросшим Платоном из путешествия по Карелии
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Дмитрий Шепелев поделился фото с подросшим Платоном из путешествия по Карелии

Дмитрий Шепелев поделился фото с подросшим Платоном из путешествия по Карелии
39-летний телеведущий Дмитрий Шепелев с семьей отправился в отпуск в Карелию, откуда поделился интересными кадрами. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев вместе с семьей отправился в путешествие по Карелии. Накануне Дмитрий Шепелев признавался в любви этому холодному краю. Дмитрий Шепелев  организовал для старших детей поход. По словам шоумена, 9-летний сын оказался не совсем готов в моральном плане к путешествию. «Отправились в небольшой поход. Для начала переправа. И вперед! Дети забавные, городские, отовсюду ждут, что выскочит медведь и прыгнет клещ», — поделился впечатлением телеведущий.
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова В микроблоге Дмитрий Шепелев поделился совместным снимком со старшим сыном Платоном. Судя по всему, кадр был сделан перед поездкой на лодке. Дмитрий Шепелев, облаченный в оранжевый спасательный жилет, помогает сыну Платону зафиксировать такой же жилет на себе.
Дмитрий Шепелев с сыном Платоном «Рекомендация для вас в путешествии по Карелии Горный парк Рускеала. Зашло даже капризным детям, которые типа такие «ой, а когда уже мы приедем?» Все получили удовольствие», - отметил Шепелев. Фанаты Дмитрия Шепелева восхитились его отцовскими качествами и любовью к активному отдыху. А многие, увидев Платона в профиль, заявили, что мальчик — копия мамы, покойной Жанны Фриске. «Мальчишке каждому необходимо хоть раз с папкой сходить в поход! Вы молодцы, что разнообразно отдыхаете», «Дмитрий, вы замечательный отец!», «Здоровый образ жизни — это правильно», «Прекрасный у вас сыночек», «Как Платон на Жанну похож! Даже в профиль», — высказались в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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