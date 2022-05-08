Дочка Тимати боялась заниматься танцами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Тимати боялась заниматься танцами

Дочка Тимати боялась заниматься танцами
Мама рэпера Тимати рассказала, как внучка попала на танцы.   Восьмилетняя дочь Тимати и Алены Шишковой мастерски выполняет сложные балетные элементы. Симона Юнусова рассказала, как ее внучка начала путь в это непростое искусство. Пока звездные родители занимаются карьерой, воспитание Алисы — заслуга ее бабушки. Симона всё свободное время посвящает внучке. Малышка занимается изучением иностранных языков, постоянно развивает свой кругозор, а кроме этого увлекается и балетом.
Дочка Тимати - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Симона делится кадрами с успехами Алисы. «Начиналось всё со слёз и страха. Мы договорились с Алисой, что позанимаемся месяц, потом год. В августе будет уже два года. И попробуйте сказать, что мы пропустим занятия!» — поделилась Симона. Поклонники восхитились талантом девочки и ее целеустремленностью. «Алиса всё делает с пониманием и максимально погружаясь в материал. Умница», — первой отозвалась певица Зара. «Огненная малышка», «Как же здорово, когда у ребёнка есть такие возможности попробоваться везде! Алиса — супер молодчинка! Старается», «Какая умничка!», «Такая милашка, молодец», — пишут блогеры в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Агата Муцениеце проводит время с молодым актером
Агата Муцениеце проводит время с молодым актером
Дочка Тимати боялась заниматься танцами
Дочка Тимати боялась заниматься танцами
Нумерологический гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года
Рената Литвинова ездит на метро и учит французский язык
Рената Литвинова ездит на метро и учит французский язык
Анна Старшенбаум нашла плюсы в одиночестве
Анна Старшенбаум нашла плюсы в одиночестве
NASA опубликовало «звучание» чёрной дыры в созвездии Персей
NASA опубликовало «звучание» чёрной дыры в созвездии Персей
Филиппа Киркорова хотят посадить
Филиппа Киркорова хотят посадить
Ольга Бузова призналась, что будет экономить на расходах
Ольга Бузова призналась, что будет экономить на расходах
Космический скролл-шутер Remote Life выйдет на Xbox в мае
Космический скролл-шутер Remote Life выйдет на Xbox в мае
В Two Point Campus игрокам дадут полную свободу творчества
В Two Point Campus игрокам дадут полную свободу творчества
7 привычек, которые помогут развить ум и критическое мышлениение
7 привычек, которые помогут развить ум и критическое мышлениение
Новости Game Pass за 1-7 мая: новинки, анонсы, слухи и прочее
Новости Game Pass за 1-7 мая: новинки, анонсы, слухи и прочее

Топ на сегодня

В службах Xbox произошел серьезный сбой — игры могут не работать
В службах Xbox произошел серьезный сбой — игры могут не работать
Рита Дакота рассказала о своем изъяне
Рита Дакота рассказала о своем изъяне
Каким будет лето 2022 года для Водных Знаков Зодиака
Каким будет лето 2022 года для Водных Знаков Зодиака
Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Асти
Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Асти
Егор Крид посочувствовал Марвину
Егор Крид посочувствовал Марвину

Еще по теме

Свекровь Алены Шишковой назвала ее дочерью и показала милое и смешное фото
Мама Тимати рассказала о воспитании внука
Мать Тимати рассказала об отношениях с внуками
Дочь Тимати облизала палец ноги своей бабушки, а та сняла это на видео