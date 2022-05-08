Дочка Тимати боялась заниматься танцами

Мама рэпера Тимати рассказала, как внучка попала на танцы. Восьмилетняя дочь Тимати и Алены Шишковой мастерски выполняет сложные балетные элементы. Симона Юнусова рассказала, как ее внучка начала путь в это непростое искусство. Пока звездные родители занимаются карьерой, воспитание Алисы — заслуга ее бабушки. Симона всё свободное время посвящает внучке. Малышка занимается изучением иностранных языков, постоянно развивает свой кругозор, а кроме этого увлекается и балетом.Дочка Тимати - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Симона делится кадрами с успехами Алисы. «Начиналось всё со слёз и страха. Мы договорились с Алисой, что позанимаемся месяц, потом год. В августе будет уже два года. И попробуйте сказать, что мы пропустим занятия!» — поделилась Симона. Поклонники восхитились талантом девочки и ее целеустремленностью. «Алиса всё делает с пониманием и максимально погружаясь в материал. Умница», — первой отозвалась певица Зара. «Огненная малышка», «Как же здорово, когда у ребёнка есть такие возможности попробоваться везде! Алиса — супер молодчинка! Старается», «Какая умничка!», «Такая милашка, молодец», — пишут блогеры в Сети.