Джорджина Родригес раскрыла имя дочери от Криштиану Роналду и показала ее новые фото
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Джорджина Родригес раскрыла имя дочери от Криштиану Роналду и показала ее новые фото

Джорджина Родригес раскрыла имя дочери от Криштиану Роналду и показала ее новые фото

Джорджина Родригес раскрыла имя новорожденной дочери от Криштиану Роналду — ее назвали Белла Эсмеральда. Об этом возлюбленная футболиста сообщила в инстаграме*, поделившись с подписчиками новыми фото малышки.


Белла Эсмеральда


Напомним, что девочка родилась 18 апреля. Криштиану и Джорджина ожидали появления на свет близнецов, но брат Беллы Эсмеральды скончался во время родов.


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми

Криштиану и Джорджина состоят в отношениях уже более пяти лет, у них есть еще одна общая дочь Алана. Кроме того, пара вместе воспитывает старших детей Роналду — сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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