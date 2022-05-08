Филиппа Киркорова обвинили в подделке эксклюзивного костюма мировой звезды
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Филиппа Киркорова обвинили в подделке эксклюзивного костюма мировой звезды

Филиппа Киркорова обвинили в подделке эксклюзивного костюма мировой звезды

Филиппа Киркорова обвинили в подделке эксклюзивного костюма мировой звезды
Певец Филипп Киркоров снова стал жертвой нападок. Артисту не позавидуешь, он всеми силами старался устроить настоящий праздник из своей 55-летней зеркальной даты, но вляпался в целую череду скандалов. Мало того, что ему придется предстать перед законом из-за подозрений в оскорблении верующих, которое бдительная общественность рассмотрела в одном из номеров, так его еще и обвиняют в подражательстве другому артисту с мировым именем. Идея знаменитого костюма с перьями и стразами, в котором Филипп Бедросович вышел на сцену Кремлевского зала, не нова, в свое время в таком образе выходил итальянский певец на сцену придворного театра Франции. Но в том случае использовались натуральные камни.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Он копирует великого итальянского певца Фаринелли. Именно в этом образе он в свое время выходил на подмостки театров французского двора. Поэтому здесь определенного рода копия, а не оригинал. Не думаю, что на нем настоящие бриллианты и изумруды: такие растраты и Филиппу Бедросовичу не под силу. Но стразы от Swarovski однозначно настоящие. Образ создавался не день и не два, скорее всего, уходило несколько месяцев. Порядка 500 тысяч рублей на него было потрачено»,  — высказала свое мнение культуролог моды Надя Иванова в беседе с Day.ru. А еще актер Станислав Садальский высказал в своем микроблоге предположение, что именинника крупно подставили гости, вручив ему поддельную яркую сумку знаменитого бренда. И дело даже не в том, что приглашенные позволили себе такое вопиющее неуважение к любителю тяжелого люкса, а в том, что он не распознал фальшивку. Хотя, Стас Садальский тоже далеко не эксперт, поэтому вполне может оказаться, что он ошибся в своем предположении. Тем более, что хорошая реплика мало чем отличается от оригинала, здесь без профессионального исследования не обойтись.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Айза высказалась об отношениях с Олегом Майми
Айза высказалась об отношениях с Олегом Майми
Константин Ивлев с женой устроили для новорожденной дочки первую фотосессию
Константин Ивлев с женой устроили для новорожденной дочки первую
Сериал Halo стал настоящим мировым хитом и привел к росту Paramount+
Сериал Halo стал настоящим мировым хитом и привел к росту Paramount+
Филиппа Киркорова обвинили в подделке эксклюзивного костюма мировой звезды
Филиппа Киркорова обвинили в подделке эксклюзивного костюма мировой
Тина Канделаки высказалась о новых санкциях против телеканалов
Тина Канделаки высказалась о новых санкциях против телеканалов
Слух: количество игроков в кооперативе Gotham Knights увеличили
Слух: количество игроков в кооперативе Gotham Knights увеличили
В ТОП-10 Steam на этой неделе (2-8 мая) вновь лидирует Steam Deck
В ТОП-10 Steam на этой неделе (2-8 мая) вновь лидирует Steam Deck
Анна Седокова рассказала об ужасах корпоративов
Анна Седокова рассказала об ужасах корпоративов
Премьера: 9 Мая с Россией 2022
Премьера: 9 Мая с Россией 2022
Xbox Cloud Gaming должен появиться на телевизорах Samsung в течение года
Xbox Cloud Gaming должен появиться на телевизорах Samsung в течение
Undead Labs показывает почти 10-кратный рост числа сотрудников студии
Undead Labs показывает почти 10-кратный рост числа сотрудников студии
Василиса Володина сделала предсказание на май для знаков зодиака
Василиса Володина сделала предсказание на май для знаков зодиака

Топ на сегодня

Ольга Бузова призналась, что будет экономить на расходах
Ольга Бузова призналась, что будет экономить на расходах
Агата Муцениеце проводит время с молодым актером
Агата Муцениеце проводит время с молодым актером
Филиппа Киркорова хотят посадить
Филиппа Киркорова хотят посадить
Рената Литвинова ездит на метро и учит французский язык
Рената Литвинова ездит на метро и учит французский язык
Дочка Тимати боялась заниматься танцами
Дочка Тимати боялась заниматься танцами

Еще по теме

Представитель Филиппа Киркорова прокомментировал скандал с ним
Филиппа Киркорова хотят посадить
Филипп Киркоров высказался о своем скандальном выступлении
Филипп Киркоров переживает за сына