Филиппа Киркорова обвинили в подделке эксклюзивного костюма мировой звезды

Певец Филипп Киркоров снова стал жертвой нападок. Артисту не позавидуешь, он всеми силами старался устроить настоящий праздник из своей 55-летней зеркальной даты, но вляпался в целую череду скандалов. Мало того, что ему придется предстать перед законом из-за подозрений в оскорблении верующих, которое бдительная общественность рассмотрела в одном из номеров, так его еще и обвиняют в подражательстве другому артисту с мировым именем. Идея знаменитого костюма с перьями и стразами, в котором Филипп Бедросович вышел на сцену Кремлевского зала, не нова, в свое время в таком образе выходил итальянский певец на сцену придворного театра Франции. Но в том случае использовались натуральные камни.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Он копирует великого итальянского певца Фаринелли. Именно в этом образе он в свое время выходил на подмостки театров французского двора. Поэтому здесь определенного рода копия, а не оригинал. Не думаю, что на нем настоящие бриллианты и изумруды: такие растраты и Филиппу Бедросовичу не под силу. Но стразы от Swarovski однозначно настоящие. Образ создавался не день и не два, скорее всего, уходило несколько месяцев. Порядка 500 тысяч рублей на него было потрачено», — высказала свое мнение культуролог моды Надя Иванова в беседе с Day.ru. А еще актер Станислав Садальский высказал в своем микроблоге предположение, что именинника крупно подставили гости, вручив ему поддельную яркую сумку знаменитого бренда. И дело даже не в том, что приглашенные позволили себе такое вопиющее неуважение к любителю тяжелого люкса, а в том, что он не распознал фальшивку. Хотя, Стас Садальский тоже далеко не эксперт, поэтому вполне может оказаться, что он ошибся в своем предположении. Тем более, что хорошая реплика мало чем отличается от оригинала, здесь без профессионального исследования не обойтись.