Ирина Гринева запечатлела трогательные объятия мужа с дочерью
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Ирина Гринева запечатлела трогательные объятия мужа с дочерью

Ирина Гринева запечатлела трогательные объятия мужа с дочерью
Звезда сериалов, актриса Ирина Гринева и ее муж, фигурист Максим Шабалин с 8-летней дочерью отдыхают в Сочи. Известная актриса Ирина Гринева и чемпион мира по фигурному катанию Максим Шабалин воспитывают единственную дочь. Василисе 8 лет. Артистка говорила, что у мужа и ребенка сложились трогательные отношения. Максим Шабалин души не чает в девочке, и Василиса очень любит отца. Ирина Гринева решила порадовать поклонников и опубликовала в личном блоге их фото. В Сети умилились семейной идиллией.
Максим Шабалин с дочерью Василисой «Я хочу просто поместить в ленту- объятие. Важные для каждой души»,.- отметила актриса. «Какие они красивые: папа и дочка!!!😍», «Как же это мило», «Обожаю всем сердцем ❤️», «Василиса заметно повзрослела❤️», «Какие они прекрасные», — комментируют подписчики.
Василиса Шабалина Напомним, Ирина Гринева в 2010 году вышла замуж за Максима Шабалина. Артистке на тот момент было 37 лет, а знаменитому спортсмену — 28. Однако влюбленных никогда не смущала разница в возрасте. В 2013 году у супругов родилась дочь. Малышку назвали Василисой. Поклонники считают, что девочка очень похожа на папу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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