Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 10-13 марта + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе, с 10 по 13 марта, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S не запланировано действительно крупных релизов. Большая часть проектов, которые выходят, это инди. Из интересного, можно отметить релиз Eiyuden Chronicle: Rising — это 2.5D экшен-приключение, которое является приквелом Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, запланированного на будущий год.

В целом, список релизов на Xbox на следующую неделю выглядит так:

Game Pass

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (10 мая)Eiyuden Chronicle: Rising (10 мая)This War Of Mine: Final Cut (10 мая)Flippin Kaktus (11 мая)Source of Madness (11 мая)Aery — A New Frontier (12 мая)Dog’s Donuts (12 мая)Get-a-Grip Chip (12 мая)Get-a-Grip Chip and the Body Bugs (12 мая)Infinite Links (12 мая)Paratopic (12 мая)Evil Dead: The Game (13 мая)Radon Break (13 мая)

В подписке Game Pass на следующей неделе появятся 4 игры:

