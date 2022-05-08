Константин Ивлев с женой устроили для новорожденной дочки первую фотосессию
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Константин Ивлев с женой устроили для новорожденной дочки первую фотосессию

Константин Ивлев с женой устроили для новорожденной дочки первую фотосессию
Звезда кулинарных шоу, 48-летний  Константин Ивлев и его29-летняя жена, журналистка Валерия Куденкова чуть меньше месяца назад стали родителями. У супругов родилась дочь Ника. Валерия активно ведет свой личный блог, где рассказывает о материнских буднях. Вчера Куденкова поделилась радостной новостью о том, что устроила для дочери первую фотосессию. Жена Константина Ивлева с восторгом отметила, что съемка организована очень стильно. Помещение было украшено в бело-розовых тонах. Кроме того, фотограф использовал и съедобную атрибутику — яркие овощи, фрукты и зелень. Валерия подчеркнула, что newborn-фотосессия малышки для нее очень важна.
Константин Ивлев с женой и новорожденной дочкой «Как по мне фото полностью передаёт ту атмосферу праздника, абсолютного счастья и безусловной любви, которыми в день выписки было пропитано всё вокруг 🎉🙌🏼🤱🏻Я впервые стала мамой! Мой муж стал многодетным отцом! У Ники была первая семейная фотосъёмка», поделилась жена шефа Ивлева.
Константин Ивлев с женой и новорожденной дочкой «Этот день ждали и готовились к нему все. Любимый занимался организацией выписки, а Я продумывала образы. Ника была в центре внимания. Добро пожаловать в этот Мир, малышка! 🥰🙏🏼», - заключила Валерия Куденкова. Молодая супруга Константина Ивлева часто рассказывает о долгожданной дочери. Например, недавно она объяснила, почему выбрала для нее имя Ника. «Вероника и Ника — это абсолютно разные имена. Полное имя Ника. Это самостоятельное древнегреческое имя. Богиня победы такая была. На самом деле, имя очень крутое и сильное. Еще число, в которое она родилась, еще больше усиливает его», — отметила жена телезвезды.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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