Нумерологический гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

Вадим Карасев

Нумерологический гороскоп — отличный помощник для всех нас. Сила числе огромна, поэтому с ней нужно считаться. Эксперты в данной области рассказали, в каких сферах нам с вами будет проще добиться успеха в самый разгар мая.

На этой неделе будет один очень важный и опасный день — 10 мая Меркурий станет ретроградным. Несмотря на это, финансовая удача от нас не отвернется, ведь у руля будет правильное число.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Чтобы узнать, что за число будет править миром в этот период, необходимо произвести простейшие расчеты. Нужно сложить все числа каждого дня недели, а затем прибавить к полученному результату порядковый номер месяца, то есть — 5. Получаем следующее:

(9+10+11+12+13+14+15)+5=89. 8+9=17. 1+7=8.

Получается, что миром будет править Восьмерка. Это число материальной удачи. Оно очень любит, когда люди работают и пытаются сделать свою жизнь лучше. Восьмерка по душе, когда мы делаем ремонт, преображаем свое жилище, наводим порядок, а также делаем лучше самих себя.

Самый сильный символ, приносящий удачу — знак бесконечности. По сути, он является перевернутой Восьмеркой и олицетворением превосходства материального мира над духовным. На этой неделе дела и работа будут важнее всего остального, но это совсем не означает, что вам нужно забыть про любовь, духовное развитие, заботу о здоровье и отдых.

Восьмерка намекает на то, что пришло время уделить внимание работе и попыткам исполнить свои материальные мечты. Покупайте товары, обменивайтесь, дарите что-то важное и приятное людям.

Советы нумерологов на неделю с 9 по 15 мая

Это то самое время, когда вам стоит сосредоточиться на выполнении своих должностных обязанностей. Работайте и уходите с головой в дела. Вы сможете преуспеть в делах, бизнесе и стать богаче. Вселенная обязательно даст вам награду за самоотверженный труд.

Дела, результат которых слишком непредсказуем и зависит от множества переменных, стоит временно исключить из своего расписания. Восьмерка открывает большие возможности перед теми, кто не склонен к рискам.

Энергетика числа 8 созидательна, однако, любое неосторожное замечание в адрес того или иного человека может вызвать болезненную реакцию с его стороны. Каждый должен сам думать своей головой и самостоятельно искать изъяны в своем поведении.

Восьмерка является сторонником традиционализма. Если вы хотите преуспеть в какой-то сфере, вам обязательно нужно следовать устоявшимся правилам — как писаным, так и неписаным. Нигилизм и цинизм могут стоить вам карьеры в этот период времени.

Восьмерка — число, которое требует от нас внимания. У людей, которые слишком ветрены и невнимательны к деталям, есть риск упустить нечто важное.

Не удивляйтесь тому, что люди, которых вы считаете друзьями, могут показать себя с негативной стороны. Это значит, что в период с 9 по 15 число возможны разочарования. Относитесь ко всему происходящему максимально спокойно. Не стоит в свою душу такой хлам как обиды, зависть, негатив. Это чревато появлением больших проблем.

Восьмерка хочет, чтобы вы сфокусировались на работе и делах, а также постарались сменить гнев на милость. Если кто-то будет переходить вам дорогу, продолжайте трудиться и заниматься делами, не думая о мести и последствиях. В противном случае это создаст огромную брешь в вашем биополе, закроет чакры.

Талисманы удачи на неделю с 9 по 15 мая

Помимо указанного выше знака бесконечности есть и другие важные талисманы удачи на грядущую неделю. К таковым относятся:

хотэй. Этот восточный талисман красноречия и креативной энергии призван помочь нам стать успешнее в каких-то важных делах, в бизнесе. Особую пользу он принесет тем, чья работа завязана на постоянном общении;

золотые украшения. Золото — металл, символизирующий богатство. Если вы хотите, чтобы ваша работа и бизнес приносили вам финансовую выгоду, обязательно носите на себе золотые украшения. Помните, что больше в этом случае не означает лучше. Достаточно надеть какой-то один предмет из золота;

янтарь, топаз, сердолик, авантюрин. Все эти минерал будут помогать вам в финансовой и рабочей сферах, но каждый по-своему. Янтарь, к примеру. Повысит вашу мотивацию, топаз поможет не потратить деньги зря, сердолик даст вам энергию и силы, а авантюрин повысит творческий потенциал.