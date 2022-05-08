Ольга Орлова пошла против отца Фриске и Шепелева

Ведущая и певица Ольга Орлова высказалась о звездном скандале. Дмитрий Шепелев уже много лет враждует с семейством Жанны Фриске. Телеведущий не разрешает бывшим родственникам видеться с их внуком Платоном, а те в ответ поливают его грязью при любом удобном случае. Крестная Платона Ольга Орлова в YouTube в программе «СтопАбьюз с Александром Добровинским» высказалась о конфликте родителей Жанны и ее гражданского мужа. «Там нет правых. Неправильно ведет себя папа. И неправильно ведет себя Дима», — заявила она.Ольга Орлова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Более 20 лет Ольга Орлова и Жанна Фриске делили радости и горе. Несмотря на напряженные графики работы, они часто встречались и не чувствовали профессиональной конкуренции. Орлова стала первым человеком, узнавшим об отношениях подруги с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Вскоре Фриске забеременела и на время исчезла с радаров. Страшный диагноз омрачил радость материнства: у Жанны развивался рак мозга. Именно Орлова стала крестной мальчика, а после поддерживала подругу до последних дней жизни.