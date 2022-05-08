Премьера: 9 Мая с Россией 2022

Список программ и мероприятий на девятое мая на канала «Россия». Зрители телеканала «Россия» встретят 9 мая вместе со всей страной! C раннего утра в эфире начнется праздничный телемарафон «День Победы», который покажет все главные события светлого и радостного Дня Победы в Великой Отечественной войне: репортажи и прямые включения со всей страны, прямую трансляцию Парада Победы с Красной площади и акции-шествия «Бессмертный полк». Зрители увидят сразу две премьеры военных фильмов: «Девятаев» и «Через прицел», а также фильм-легенду «Т-34».Телемарафон «День Победы» начнет вещание из праздничной студии с Марией Ситтель. Вспомним героев Великой войны: тех, кто дошел до Берлина, тех, кто так и не вернулся домой, тех, кто ждал и трудился в тылу, тех, кто победил. В прямом эфире: репортажи с улиц и площадей городов России.В прямом эфире – большой военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В честь подвига Победителей пройдут торжественным маршем потомки героев – защитники Родины. Сотни камер, создающие неповторимый эффект присутствия на главной площади страны, и уникальные съёмки грандиозного действия с высоты птичьего полёта.В концерте, посвящённом 77-й годовщине Великой Победы, примут участие ведущие российские певцы, артисты и музыканты: Лев Лещенко, Лариса Долина, Николай Басков, Хибла Герзмава, Григорий Лепс, Дима Билан, Сергей Шакуров, Сергей Безруков, Михаил Ножкин, Дмитрий Дюжев, Олег Газманов, Стас Михайлов, Александр Маршал, Елена Ваенга, Пелагея, Валерия, Таисия Повалий, Александр Буйнов, а также Русский народный хор имени М. Е. Пятницкого и Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и другие. Ведущие – Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.В течение многих лет акция «Бессмертный полк» объединяет миллионы людей, чьи родные и близкие сражались за Великую Победу. Прямые включения из разных городов и поселков России, от Дальнего Востока до Калининграда, - отовсюду, где пройдут шествия «Бессмертного полка».Фильм расскажет о хрупких девушках, которые пошли на фронт добровольцами и взяли в руки винтовки, чтобы стать снайперами на войне. 1943 год. Опытный стрелок капитан Брошин после ранения получает задание – обучать снайперскому делу молодых курсанток. Тренировать своих подопечных Брошин берется жестко, но ему предстоит столкнуться с удивительной силой характера, упорством и отчаянной храбростью девушек, у которых в судьбе совпали война, юность и мечта о любви. Режиссер: Сергей Коротаев. В ролях: Павел Баршак, Сергей Пускепалис, Константин Милованов, Василиса Семашкова, Полина Пушкарук, Мария Баева, Екатерина Смирнова, Александра Милешина и др.Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет историю советского летчика Михаила Девятаева, чей героический подвиг самым невероятным образом приблизил День Победы в Великой Отечественной войне. Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик- истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь: на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь — и сорвать планы врага, успеть раскрыть тайну смертоносного вооружения, испытания которого уже близки к финалу. Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов. В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков, Евгений Серзин, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Дарья Златопольская.Полная версия картины Алексея Сидорова, ставшей настоящей легендой российского кино. Потрясающая история подвига советских танкистов в немецком плену, большая любовь, настоящая дружба и противостояние заклятых врагов. Зима 1941 года. Вчерашний курсант Ивушкин и экипаж боевой машины Т-34 вступают в неравный бой с танками немецкой дивизии. Против Ивушкина сражается гауптман Клаус Ягер, ас бронетанковых войск Третьего рейха. Шансы наших на победу ничтожны, но удача любит смелых... Позже война вновь сведет заклятых врагов. Ягер делает ставку на пленного Ивушкина: он должен спасти Рейх от поражения, обнаружив уязвимые места легендарной «тридцатьчетверки». Однако русский танкист, его возлюбленная и верный экипаж готовы бросить вызов Ягеру, его «пантерам» и самой судьбе. Режиссёр: Алексей Сидоров В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян.