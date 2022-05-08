Рената Литвинова ездит на метро и учит французский язык

55-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась фото из парижского метро и призналась, что ей приходится посещать уроки французского. Рената Литвинова еще в конце февраля покинула Россию и отправилась во Францию, где давно живет и учится ее дочь Ульяна. Артистка побывала в Бельгии и в Лондоне вместе с Земфирой, а сейчас вернулась к работе в Париже. Сегодня Рената опубликовала снимки из парижской подземки. На урок французского артистка отправилась в комбинезоне из темного денима, набросив поверх черный бомбер. Дополнили образ Литвиновой традиционные солнцезащитные очки.Рената Литвинова в парижском метро «Интересы читателя и меня в виде писателя могут не совпадать, и приятная случайность, если вдруг совпало! Я к тем, кто со мной здесь. Кстати, вот с таким растерянным видом еду с урока французского - начала учить - вспомнила, что все мои уважаемые русские писатели до революции были же франкофонами - даже по-русски - мелодика языка!» — поделилась Рената.Рената Литвинова в парижском метро Артистка порядком удивила поклонников, которые были уверены, что звезда давно знает французский. «Рената, у вас столько лет квартира в Париже и вы не знаете французского? Удивили! Думала, что знаете», «Французский такой красивый, я была в Париже первый раз в апреле. В отличие от итальянского, ничего не разбираю. Язык очень красивый. Поняла в метро, что sortie — это "выход"», «Рената, как вы прекрасны: и слова, и каждая деталь внешности. Отдельно люблю все ваши очки», «Успехов📚🧐🙏🏻», «Какая вы стильная😍»— пишут пользователи.