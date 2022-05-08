Рената Литвинова тает на глазах, на европейских харчах

Актриса Рената Литвинова удивила поклонников исхудавшим видом. В конце февраля актриса и режиссер Рената Литвинова, как и некоторые другие звезды, покинула Россию. Звезда отправилась в Париж, где у нее есть собственная квартира. Правда, периодически Рената бывает и в Бельгии, где в Антверпене живет и учится ее единственная дочь Ульяна. Из-за отъезда Литвинова сорвала гастроли МХТ им. Чехова, которые должны были пройти в Санкт-Петербурге. Худрук Константин Хабенский экстренно менял репертуар, а в одной из постановок сам вышел на сцену.Рената Литвинова Тем временем Литвинова изредка балует фолловеров снимками из Парижа. Недавно она показывала, как проводит время на съемках, теперь же опубликовала в своей соцсети новое фото. На кадре актриса выглядит изможденной и очень худой. Угловатые плечи и выпирающие ключицы заставили фанатов буквально ужаснуться. «Кожа да кости! Вы так похудели! Сама стройность!» — писали пользователи Сети. Напомним, ранее выяснилось, что в Париже у Ренаты есть богатый покровитель, который ради звездной блондинки готов на многое, даже открыть двери самого дорогого ресторана в пандемию.