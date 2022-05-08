Сериал Halo стал настоящим мировым хитом и привел к росту Paramount+

Вадим Карасев





Сериал Halo, который снимали почти 10 лет, множество раз перезапуская его разработку, наконец-то вышел в этом году на сервисе Paramount+. Реакция на сериал на профильных форумах Halo весьма неоднозначная, но массовому зрителю, похоже, он понравился.

Как сообщил генеральный директор Paramount+ Боб Бакиш, сериал Halo стал настоящим хитом для стримингового сервиса. Сериал увеличил число подписчиков Paramount+ на 6,8 млн пользователей, а суммарное количество подписчиков приблизилось к 40 миллионам. Отметим, что Бакиш не указывает, какое количество новых пользователей оформили платную подписку, напомним, что несколько недель бесплатной подписки на Paramount+ можно было получить за счет Game Pass Ultimate.

Боб Бакиш также отметил, что Halo стал «самой просматриваемой премьерой оригинального сериала сервиса:

Эта эпическая адаптация, воплощающая в жизнь действия и приключения популярной игровой серии Halo, стала огромным мировым хитом. Более того, в первые выходные после выхода на Paramount+ он стал самой просматриваемой премьерой оригинального сериала.

Напомним, что сериал Halo уже продлили на второй сезон.