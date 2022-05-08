Слух: количество игроков в кооперативе Gotham Knights увеличили

Вадим Карасев





Игра Gotham Knights должна была выйти еще в 2021 году, но ее дату релиза сдвинули. Теперь проект планируют выпустить 25 октября 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.

В анонсе игры Gotham Knights разработчики отмечали, что проект подойдет для одиночного прохождения или для кооператива на двух игроков. Но сейчас появились слухи, что кооператив в Gotham Knights могли увеличить до четырех игроков. Информацию о наличии режима для 4 игроков обнаружили в Playstation Store на странице игры Gotham Knights. Однако, не факт, что возможность играть вчетвером коснется именно сюжетной кампании. Не исключено, что будет отдельный режим, поддерживающий до 4 игроков.





Отметим, что игра давно не получала полноценную демонстрацию, и ожидается, что новые подробности о Gotham Knights разработчики расскажут в июне.

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