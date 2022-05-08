Тина Канделаки высказалась о новых санкциях против телеканалов
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Тина Канделаки высказалась о новых санкциях против телеканалов

Тина Канделаки высказалась о новых санкциях против телеканалов
Ведущая и бизнесвумен Тина Канделаки о бессмысленности всех санкций.   Телеведущая, продюсер и медиа-менеджер Тина Канделаки в своем телеграм-канале высказалась о новых санкциях США. По мнению Тины Канделаки, каждые новые ограничительные меры, которые вводит Америка против России, еще бессмысленнее, чем предыдущие. Вероятно, это санкции ради санкций.
Тина Канделаки - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Господи, что они там запрещают? Кино, как давали, так и даем. Оборудование их на фиг не надо. Ну и руководители этих каналов не то, чтобы в Америку планировали лететь на каникулы. Каждые новые санкции еще бессмысленнее, чем предыдущие», — прокомментировала Тина Канделаки. Напомним, о новом пакете санкций США в отношении России стало известно под занавес этого воскресенья, 8 мая. Америка ввела ограничения против российских телевизионных каналов – Первого канала, «Россия 1» и НТВ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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