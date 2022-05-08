Undead Labs показывает почти 10-кратный рост числа сотрудников студии
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Undead Labs показывает почти 10-кратный рост числа сотрудников студии

Undead Labs показывает почти 10-кратный рост числа сотрудников студии


Студия Undead Labs была основана в 2009 году выходцами из Blizzard, а в 2018 году студия стала частью Xbox. Из небольшой инди-команды разработчиков, которые создавали первый State of Decay, студия выросла в нечто гораздо большее — сейчас они работают над State of Decay 3, которую называют полноценной AAA-игрой.

Разработчики из Undead Labs опубликовали в Twitter два изображения — на первом можно видеть первоначальную команду студии, которая состояла из 13 человек, а на втором текущий состав. На фото можно насчитать 85 текущий сотрудников Undead Labs, но LinkedIn указывает, что суммарное число сотрудников студии сейчас — это 117 человек.



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По материалам: newxboxone

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