В Halo Infinite могут появиться некоторые классические карты
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В Halo Infinite могут появиться некоторые классические карты

В Halo Infinite могут появиться некоторые классические карты


Второй сезон Halo Infinite на этой неделе стартовал, хоть и не без проблем. Вместе с началом нового сезона, в игру добавили различный контент, в том числе и новые карты. Некоторые игроки еще до релиза Halo Infinite просили добавить в мультиплеер классические карты из прошлых частей серии. Похоже, что в будущем они все-таки могут появиться в игре.

Глава креативного отдела Halo Infinite Джозеф Стейтен намекнул, что классические карты могут появиться в игре, общаясь в рамках подкаста с Kinda Funny Xcast. На вопрос про добавление в Halo Infinite классических карт, Стейтен ответил следующее:

Кое про что я могу говорить прямо сейчас, но есть вещи, про которые пока ничего не могу сказать. Да, есть несколько отличных классических карт Halo, и я думаю, что у каждого из нас есть свои любимые карты. […] Вы говорите, что было бы здорово снова погрузиться в эти карты, так? Ну, мне тоже кажется, что это очень весело, так что я запишу это в свой блокнот.

Напомним, во втором сезоне Halo были добавлены две новые карты под названием Catalyst и Breaker, а также новые игровые режимы.

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По материалам: newxboxone

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