Василиса Володина сделала предсказание на май для знаков зодиака

Астролог Василиса Володина составила гороскоп на май 2022 года. Май традиционно считается радостным месяцем: все думают о приближающемся лете и отдыхе. Но кому в эти дни лучше быть начеку, а кому можно расслабиться и плыть по течению? Узнаем у Василисы Володиной.Начинается новая глава вашей жизни, в которой желания и намерения пока несколько превосходят текущие возможности. Основная тема мая — диссонанс между необходимым образом жизни и наличием денежных знаков, которые должны его обеспечивать. Но… назвался груздем, полезай в кузов, ничего не поделаешь.Личная жизнь норовит подкинуть судьбоносные сюрпризы. Например, вероятны ситуации, когда любимый человек, доведенный чем-то до крайности, совершает необдуманные поступки. Или появляется гротескное новое знакомство, путающее все благопристойные планы. При этом вам не захочется сочувствовать и проникновенно решать чужие проблемы. Вы предпочтете наблюдать со стороны максимально отстраненно.Никто не смеет обвинять вас в эгоизме, даже если львиную долю месяца вы посвятите своим ощущениям. Покажется, что организм сам начал экономить силы и отказывается сражаться за успешный успех. Да и самочувствие может недвусмысленно просигналить, что погоня за лучшей жизнью бьет по здоровью. Не бойтесь замедлиться!Месяц обещает важные свершения, связанные с вашим подлинным призванием. Некоторое время назад вы впервые нащупали новую миссию для себя, или получили некие знания и вот сейчас готовы применить все это практически. Представая в образе проповедника, спасителя и миссионера, не слишком задирайте нос, пожалуйста. Это будет уместно только после получения конкретных результатов.Василиса Володина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ»Даже в тех делах, которые планировались как коллективные, будьте готовы справляться самостоятельно. Ваш поединок один на один с проблемой будет осложняться тем, что истории у вопроса как бы и нет вовсе — каждый шаг вы делаете впервые, идете на ощупь и опереться пока не на что. Именно так рождаются самые важные навыки и приобретается главный опыт в жизни.Начало месяца располагает к тому, чтобы открыто заявить о своей позиции. Вам предстоит общаться с большим количеством людей, но не поддавайтесь их мнению, отстаивайте свое. В течение всего мая вы будете ощущать, что наконец-то вы на своем месте и делаете свое, самое правильное дело. С 10 числа придется еще и переделывать за кем-то. Требуется осторожность в поездках. Внезапно расстроить могут соседи или близкие родственники.В мае Весам предстоит посмотреть на себя глазами окружающих. Гораздо легче любить себя, купаясь в чьем-то внимании. Близкие люди как будто превращаются в зеркало, в котором внезапно узнаются ваши собственные поступки, завоевания и ошибки. Но основными событиями месяца, конечно, станут важные знакомства, которые — как знать — могут принести и легкую симпатию, и настоящую любовь.Май будет хорош, как минимум потому, что вы будете получать огромное удовольствие от того, что делаете. Отдавайтесь целиком и полностью приятному процессу, но планировать его лучше заранее. Ибо оставшись без четких планов наедине со своей бурлящей энергией, Скорпион способен не на шутку разозлиться. А поводов для этого на последней неделе месяца будет и так предостаточно.Важный месяц, который до октября значительно смещает фокус вашего внимания с необходимости решать базовые вопросы к более возвышенным. Появятся возможности не из числа «надо чтобы выжить», а те, что помогут почувствовать себя настоящим творцом собственной реальности. Требуется умение демонстрировать уверенность в себе и готовность в очередной раз шагнуть за пределы зоны комфорта.Май снова кардинальным образом поменяет ваше видение будущего, во многом за счет странного поведения тех, кого вы считали надежными, влиятельными и сильными — это могут быть друзья, начальники, покровители. Та самая «крыша», на которую вы полагались еще недавно, начинает сильно подтекать. Главное чтобы это стало не вашей проблемой, а подтолкнуло к поиску самостоятельных решений.Конец весны-2022 может стать как вашим звездным часом (без преувеличения), так и подвергнуть серьезному риску потерять многое. Во второй декаде месяца появятся незаурядные обстоятельства и шансы показать, чего ты стоишь на самом деле. Но устраивать этот «парад гордости» нужно аккуратно, без пофигизма и, сняв корону, царапающую потолок. Предельная собранность и серьезность помогут разорвать замкнутый круг, который тяготил вас очень давно.Очень-очень ответственный период времени начинается у вас сейчас. Ближайшие полгода будут первой пробой того, что Вы задумали в своей новой жизни. Именно сейчас нужно опробовать эти идеи, попытаться реализовать хотя бы часть из них, для того, чтобы к осени изучить собственные ограничения и доработать идею. Не упустите также финансовые шансы, которые сейчас точно больше, чем кажется.