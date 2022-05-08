Василиса Володина сделала предсказание на май для знаков зодиака
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Василиса Володина сделала предсказание на май для знаков зодиака

Василиса Володина сделала предсказание на май для знаков зодиака
Астролог Василиса Володина составила гороскоп на май 2022 года. Май традиционно считается радостным месяцем: все думают о приближающемся лете и отдыхе. Но кому в эти дни лучше быть начеку, а кому можно расслабиться и плыть по течению? Узнаем у Василисы Володиной. Овен Начинается новая глава вашей жизни, в которой желания и намерения пока несколько превосходят текущие возможности. Основная тема мая — диссонанс между необходимым образом жизни и наличием денежных знаков, которые должны его обеспечивать. Но… назвался груздем, полезай в кузов, ничего не поделаешь. Телец Личная жизнь норовит подкинуть судьбоносные сюрпризы. Например, вероятны ситуации, когда любимый человек, доведенный чем-то до крайности, совершает необдуманные поступки. Или появляется гротескное новое знакомство, путающее все благопристойные планы. При этом вам не захочется сочувствовать и проникновенно решать чужие проблемы. Вы предпочтете наблюдать со стороны максимально отстраненно. Близнецы Никто не смеет обвинять вас в эгоизме, даже если львиную долю месяца вы посвятите своим ощущениям. Покажется, что организм сам начал экономить силы и отказывается сражаться за успешный успех. Да и самочувствие может недвусмысленно просигналить, что погоня за лучшей жизнью бьет по здоровью. Не бойтесь замедлиться! Рак Месяц обещает важные свершения, связанные с вашим подлинным призванием. Некоторое время назад вы впервые нащупали новую миссию для себя, или получили некие знания и вот сейчас готовы применить все это практически. Представая в образе проповедника, спасителя и миссионера, не слишком задирайте нос, пожалуйста. Это будет уместно только после получения конкретных результатов.
Василиса Володина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Лев Даже в тех делах, которые планировались как коллективные, будьте готовы справляться самостоятельно. Ваш поединок один на один с проблемой будет осложняться тем, что истории у вопроса как бы и нет вовсе — каждый шаг вы делаете впервые, идете на ощупь и опереться пока не на что. Именно так рождаются самые важные навыки и приобретается главный опыт в жизни. Дева Начало месяца располагает к тому, чтобы открыто заявить о своей позиции. Вам предстоит общаться с большим количеством людей, но не поддавайтесь их мнению, отстаивайте свое. В течение всего мая вы будете ощущать, что наконец-то вы на своем месте и делаете свое, самое правильное дело. С 10 числа придется еще и переделывать за кем-то. Требуется осторожность в поездках. Внезапно расстроить могут соседи или близкие родственники. Весы В мае Весам предстоит посмотреть на себя глазами окружающих. Гораздо легче любить себя, купаясь в чьем-то внимании. Близкие люди как будто превращаются в зеркало, в котором внезапно узнаются ваши собственные поступки, завоевания и ошибки. Но основными событиями месяца, конечно, станут важные знакомства, которые — как знать — могут принести и легкую симпатию, и настоящую любовь. Скорпион Май будет хорош, как минимум потому, что вы будете получать огромное удовольствие от того, что делаете. Отдавайтесь целиком и полностью приятному процессу, но планировать его лучше заранее. Ибо оставшись без четких планов наедине со своей бурлящей энергией, Скорпион способен не на шутку разозлиться. А поводов для этого на последней неделе месяца будет и так предостаточно. Стрелец Важный месяц, который до октября значительно смещает фокус вашего внимания с необходимости решать базовые вопросы к более возвышенным. Появятся возможности не из числа «надо чтобы выжить», а те, что помогут почувствовать себя настоящим творцом собственной реальности. Требуется умение демонстрировать уверенность в себе и готовность в очередной раз шагнуть за пределы зоны комфорта. Козерог Май снова кардинальным образом поменяет ваше видение будущего, во многом за счет странного поведения тех, кого вы считали надежными, влиятельными и сильными — это могут быть друзья, начальники, покровители. Та самая «крыша», на которую вы полагались еще недавно, начинает сильно подтекать. Главное чтобы это стало не вашей проблемой, а подтолкнуло к поиску самостоятельных решений. Водолей Конец весны-2022 может стать как вашим звездным часом (без преувеличения), так и подвергнуть серьезному риску потерять многое. Во второй декаде месяца появятся незаурядные обстоятельства и шансы показать, чего ты стоишь на самом деле. Но устраивать этот «парад гордости» нужно аккуратно, без пофигизма и, сняв корону, царапающую потолок. Предельная собранность и серьезность помогут разорвать замкнутый круг, который тяготил вас очень давно. Рыбы Очень-очень ответственный период времени начинается у вас сейчас. Ближайшие полгода будут первой пробой того, что Вы задумали в своей новой жизни. Именно сейчас нужно опробовать эти идеи, попытаться реализовать хотя бы часть из них, для того, чтобы к осени изучить собственные ограничения и доработать идею. Не упустите также финансовые шансы, которые сейчас точно больше, чем кажется.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Василиса Володина сделала предсказание на май для знаков зодиака
Василиса Володина сделала предсказание на май для знаков зодиака
Рената Литвинова тает на глазах, на европейских харчах
Рената Литвинова тает на глазах, на европейских харчах
В Halo Infinite могут появиться некоторые классические карты
В Halo Infinite могут появиться некоторые классические карты
Дмитрий Шепелев поделился фото с подросшим Платоном из путешествия по Карелии
Дмитрий Шепелев поделился фото с подросшим Платоном из путешествия по
Ольга Орлова пошла против отца Фриске и Шепелева
Ольга Орлова пошла против отца Фриске и Шепелева
Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 10-13 марта + релизы в Game Pass
Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 10-13 марта + релизы
Джорджина Родригес раскрыла имя дочери от Криштиану Роналду и показала ее новые фото
Джорджина Родригес раскрыла имя дочери от Криштиану Роналду и
Алсу призналась, что ей нравится дурить людей
Алсу призналась, что ей нравится дурить людей
Андрей Макаревич, ненавидящий соотечественников, продает билеты в России
Андрей Макаревич, ненавидящий соотечественников, продает билеты в
7 фактов о Близнецах, про которые вы не знали
7 фактов о Близнецах, про которые вы не знали
Чулпан Хаматова трудоустроилась за границей
Чулпан Хаматова трудоустроилась за границей
Ирина Гринева запечатлела трогательные объятия мужа с дочерью
Ирина Гринева запечатлела трогательные объятия мужа с дочерью

Топ на сегодня

Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Асти
Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с Асти
Ольга Бузова призналась, что будет экономить на расходах
Ольга Бузова призналась, что будет экономить на расходах
Агата Муцениеце проводит время с молодым актером
Агата Муцениеце проводит время с молодым актером
Анастасия Волочкова и дальше будет раздвигать ноги
Анастасия Волочкова и дальше будет раздвигать ноги
Егор Крид посочувствовал Марвину
Егор Крид посочувствовал Марвину

Еще по теме

Астролог Василиса Володина дала прогноз на февраль 2019 года для всех знаков зодиака: Марс в Овне может существенно осложнить жизнь
Гороскоп от Василисы Володиной на 2018 год Собаки для всех знаков Зодиака
Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет все знаки зодиака в июне 2019 года
Эти знаки Зодиака ожидает печаль и неопределенность в 2019 году, предупредила астролог Василиса Володина