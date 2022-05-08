Xbox Cloud Gaming должен появиться на телевизорах Samsung в течение года
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Xbox Cloud Gaming должен появиться на телевизорах Samsung в течение года

Xbox Cloud Gaming должен появиться на телевизорах Samsung в течение года


Развитие Xbox Cloud Gaming — одно из основных направлений для игрового подразделения Microsoft прямо сейчас. На этой неделе был сделан важный шаг в развитии сервиса — стала доступна по Xbox Cloud Gaming первая игра не из Game Pass — это Fortnite. Но расширяет Microsoft не только библиотеку игр, но и количество устройств, где они доступны.

Давно ходят слухи, что Microsoft хочет донести Xbox Cloud Gaming до телевизоров. Недавно появлялась информация, что это может быть сделано через специальное устройство-приставку. Но также, если верить информации инсайдера Джефф Грабба из Venturebeat, в ближайшие 12 месяцев Microsoft намерена выпустить совместно с Samsung приложение для Smart TV.

Напомним, Microsoft давно сотрудничает с Samsung по различным направлениям игрового подразделения.

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По материалам: newxboxone

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