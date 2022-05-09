Адвокат Моргенштерна признался, почему артист не посещает суды
Сегодня, 04:15
Певец Моргенштерн не захотел появляться на суде. Адвокат Алишера Моргенштерна рассказал, почему артист игнорирует судебные повестки. Отметим, что Набережночелнинский городской суд отложил на 20 мая рассмотрение дела в отношении Моргенштерна, которого обвиняют в пропаганде запрещенных веществ. Алишер не явился на слушание в нужный срок. «Планирует писать музыку, а не ходить по судам», – заявил адвокат Владимир Шавгулидзе в ответ на вопросы об отсутствии шоумена.
Моргенштерн - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, адвокат Моргенштерна был настроен агрессивно и не хотел говорить, почему Алишер уклоняется от визитов в суд. «Каждый должен заниматься своим делом. Моргенштерн планирует писать музыку дальше, а не ходить по судам. Он артист и должен заниматься своей деятельностью, а все остальные пусть занимаются своими делами», – отметил Шавгулидзе в беседе с ria.ru. Напомним, исполнитель Моргенштерн высказался после включения его кандидатуры в список иностранных агентов. Это не сильно расстроило артиста. Алишер подчеркнул, что немногих физических лиц добавляют в этот список. Поэтому знаменитость даже гордится, что снова выделился из толпы.
По материалам: z-aya