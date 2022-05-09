Адвокат Моргенштерна признался, почему артист не посещает суды

Певец Моргенштерн не захотел появляться на суде. Адвокат Алишера Моргенштерна рассказал, почему артист игнорирует судебные повестки. Отметим, что Набережночелнинский городской суд отложил на 20 мая рассмотрение дела в отношении Моргенштерна, которого обвиняют в пропаганде запрещенных веществ. Алишер не явился на слушание в нужный срок. «Планирует писать музыку, а не ходить по судам», – заявил адвокат Владимир Шавгулидзе в ответ на вопросы об отсутствии шоумена.Моргенштерн - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, адвокат Моргенштерна был настроен агрессивно и не хотел говорить, почему Алишер уклоняется от визитов в суд. «Каждый должен заниматься своим делом. Моргенштерн планирует писать музыку дальше, а не ходить по судам. Он артист и должен заниматься своей деятельностью, а все остальные пусть занимаются своими делами», – отметил Шавгулидзе в беседе с ria.ru. Напомним, исполнитель Моргенштерн высказался после включения его кандидатуры в список иностранных агентов. Это не сильно расстроило артиста. Алишер подчеркнул, что немногих физических лиц добавляют в этот список. Поэтому знаменитость даже гордится, что снова выделился из толпы.