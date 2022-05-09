Александра Трусова и Марк Кондратюк подтвердили отношения
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Александра Трусова и Марк Кондратюк подтвердили отношения

Александра Трусова и Марк Кондратюк подтвердили отношения

В российском фигурном катании образовалась новая пара — серебряная призерка Олимпиады в Пекине Александра Трусова и олимпийский чемпион в командном соревновании Марк Кондратюк признались, что состоят в отношениях.

Слухи о романе спортсменов появились еще несколько дней назад — в сети распространились фотографии с их совместного отдыха в Дубае, на одной из них молодые люди держатся за руки. Марк и Александра решили больше не скрываться и одновременно опубликовали в инстаграме* романтические фото друг с другом, сопроводив их эмодзи в виде сердца.



Новость вызвала резонанс в сети во многом потому, что спортсмены не так часто делятся подробностями своей личной жизни, как другие знаменитости.




* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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