Александра Трусова и Марк Кондратюк подтвердили отношения

Вадим Карасев

В российском фигурном катании образовалась новая пара — серебряная призерка Олимпиады в Пекине Александра Трусова и олимпийский чемпион в командном соревновании Марк Кондратюк признались, что состоят в отношениях.

Слухи о романе спортсменов появились еще несколько дней назад — в сети распространились фотографии с их совместного отдыха в Дубае, на одной из них молодые люди держатся за руки. Марк и Александра решили больше не скрываться и одновременно опубликовали в инстаграме* романтические фото друг с другом, сопроводив их эмодзи в виде сердца.









Новость вызвала резонанс в сети во многом потому, что спортсмены не так часто делятся подробностями своей личной жизни, как другие знаменитости.













* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Ольга Петелина