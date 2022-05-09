Алла Пугачева и Максим Галкин на грани развода, сообщает пресса
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Алла Пугачева и Максим Галкин на грани развода, сообщает пресса

Алла Пугачева и Максим Галкин на грани развода, сообщает пресса
Ходят слухи, что певица Алла Пугачева может бросить Максима Галкина в Израиле. Судьба уехавшей из России артистки волнует многих поклонников певицы. Поскольку сама народная артистка отказывается от комментариев о своих планах на будущее, искать ответы на волнующие вопросы приходится в других источниках. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева рассказала журналистам, что еще несколько недель назад в жизни Примадонны начался неблагоприятный период, который продлится год. Под ударом окажутся многие сферы жизни Пугачевой, в том числе отношения с Максимом Галкиным. По прогнозам эксперта, Пугачеву в ближайшие месяцы ждет возможный развод. На решение о расторжении брака может повлиять решение мужа певицы не возвращаться из Израиля домой.
Алла Пугачева с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Не исключено, что Аллу Пугачеву с супругом разлучит и физическая дистанция, и расторжение брака», — цитирует Кузденбаеву источник Dni.ru. Помимо брака Пугачева может потерять еще и крышу над головой. Ходят слухи, что замок Аллы Пугачевой хотят якобы забрать в пользу государства. Недавно эту информацию прокомментировала Лолита Милявская, которая сказала, что готова первая отказаться от своего имущества в пользу национализации. Напомним, что Примадонна последний раз выходила на связь из Кесарии незадолго до Пасхи. Она опубликовала кадры дружного семейного обеда с мужем и детьми, которым, кстати, из-за переезда пришлось заканчивать учебный год в дистанционном формате.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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