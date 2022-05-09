Анастасия Макеева отпраздновала первую годовщину свадьбы с Романом Мальковым
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Анастасия Макеева отпраздновала первую годовщину свадьбы с Романом Мальковым

Анастасия Макеева отпраздновала первую годовщину свадьбы с Романом Мальковым
40-летняя актриса Анастасия Макеева и 38-летний бизнесмен Роман Мальков отпраздновали ситцевую свадьбу в узком кругу родных и друзей. Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова в мае прошлого года. Ради любви со звездой предприниматель развелся с 39-летней художницей Светланой, матерью его четверых детей. Роман и Анастасия счастливы в браке, хотя в течение этого года им приходилось непросто из-за судов бывших супругов Мальковых. Артистка опубликовала в личном блоге снимки с празднования годовщины.
Анастасия и Роман провели время в Москве. К ним присоединились родители Малькова, а также его старший сын Андрей, который живет с отцом и мачехой.
Анастасия Макеева и Роман Мальков с родителями Макеева призналась, что всю жизнь стремилась к таким отношениям, которые у нее появились сейчас. «Я всегда мечтала о таких отношениях и шла к ним много лет. И я их получила! Спасибо Богу за моего мужа! А мужу за то, что он сделал меня самой счастливой женщиной во Вселенной», написала актриса в соцсетях. В день годовщины Мальков посвятил своей любимой жене нежные и трогательные слова. Роман осыпал супругу комплиментами и подчеркнул, что их с Анастасией встреча была по-настоящему судьбоносной.
Анастасия Макеева и Роман Мальков «Сегодня 07.05.2022 и это значит, что Ровно год, как ты мы стали супругами! Ты самая ласковая, нежная, любящая, самая-самая и моя. ты мне послана Богом! Наша встреча с тобой, моя любовь, была предрешена на Небесах, а значит нам с тобой предстоит очень долгий и точно не скучный путь, и я счастлив! И не жалею ни секунды ни о чем! Люблю тебя, Моя Жена, моя КОРОЛЕВА», — написал он в личном блоге . Роман не раз отмечал, что с Анастасией раскрылся совершенно по-новому. В октябре прошлого года супруг актрисы отправился с ней на психологический тренинг на Мальдивы. Пережитый опыт настолько впечатлил его, что признался, что ощущает себя совершенно иначе, чем раньше.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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