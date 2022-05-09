Анастасия Волочкова раздвинула ноги вниз головой
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Анастасия Волочкова раздвинула ноги вниз головой

Анастасия Волочкова раздвинула ноги вниз головой
46-летняя балерина Анастасия Волочкова немало удивила фанатов своей тренировкой.   Бывшая прима Большого театра утверждает, чт регулярно оттачивает свое мастерство. В загородном особняке Анастасии обнародован отдельный тренажерный зал, в котором она занимается спортом. Даже в праздничные выходные трудолюбивая звезда не пропускает тренировки. Сегодня она решила выполнить необычное упражнение, которое придумала сама. Балерина показала зрелищное видео. Волочкова расположилась на тренажере вниз головой, закинув ноги в продольном шпагате. В таком положении звезда поднимала одну ногу вверх и медленно опускала вниз.
Анастасия Волочкова сделала шпагат верх ногами «Каждый использует тренажеры по своему. Я — в таком варианте. На этот тренажер, правда, непросто забраться. А сойти ещё сложнее! Но вы попробуйте, если такой есть у вас в доступе. Упражнение на растяжку и пресс очень эффективное!» — заверила Анастасия. Многих пользователей удивил тако эксперимент королевы шпагатов. «А не вредно так вниз головой?», «В таком возрасте не каждый это потянет», «Саша Дони на пятки наступает! Надо ещё поднажать, Анастасия!», «Настя, а зачем нужен шпагат в таком возрасте? Ну, я там понимаю: пресс, лёгкий бег, грамотная диета, но шпагат этот, он какое имеет отношение к здоровью тела?» — рассуждают в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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