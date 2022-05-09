Анфиса Чехова призналась, почему не хочет возвращаться на родину
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Анфиса Чехова призналась, почему не хочет возвращаться на родину

Анфиса Чехова призналась, почему не хочет возвращаться на родину
Телеведущая Анфиса Чехова улетела отдыха на Бали. Артистка пару месяцев назад покинула родную страну. Сейчас звезда отдыхает на Бали, и пока на Родину возвращаться не планирует. 44-летняя ведущая, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, покинула Россию. Несмотря на нападки хейтеров о том, что звезда уехала навсегда, она уверяет, что обязательно вернется через несколько месяцев. Сейчас теледива демонстрирует в своем блоге профессиональные фотосессии, отдых и релакс под лучами нежного солнца. Анфиса активно общается с подписчиками и недавно ответила на их вопросы. Так, у нее спросили, с чем связан такой долгий отъезд из российской столицы. Чехова не стала скрывать правду. «В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития», — разоткровенничалась бывшая ведущая скандального шоу «Секс с Анфисой Чеховой».
Анфиса Чехова в бикини - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Стоит отметить, что ведущая уехала не одна, а с сыном Соломоном, которого по приезде оформила в местную школу. «В учреждении учатся русские дети, но преподаватели все говорят на английском. Из уроков: математика, английский, ментальная арифметика, скорочтение, наука, футбол, йога, бассейн и индонезийский язык», — рассказала ведущая. Несмотря на отъезд, Анфиса переживает из-за всей политической ситуации, которая происходит в мире. Женщина пытается унять тревогу, соединяясь с природой. Недавно она заявила: «Всех все равно объединяет одно — мы сидим и смотрим на красивейший закат, и в душе каждого из нас он рождает восторженные чувства! Потому что нет ничего прекраснее природы, в которую не вмешивается человек со своими правилами, жаждой наживы, эгоизмом, жестокостью, бесчеловечностью, безразличием, малодушием и бессердечностью».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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