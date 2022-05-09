Анфиса Чехова призналась, почему не хочет возвращаться на родину

Телеведущая Анфиса Чехова улетела отдыха на Бали. Артистка пару месяцев назад покинула родную страну. Сейчас звезда отдыхает на Бали, и пока на Родину возвращаться не планирует. 44-летняя ведущая, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, покинула Россию. Несмотря на нападки хейтеров о том, что звезда уехала навсегда, она уверяет, что обязательно вернется через несколько месяцев. Сейчас теледива демонстрирует в своем блоге профессиональные фотосессии, отдых и релакс под лучами нежного солнца. Анфиса активно общается с подписчиками и недавно ответила на их вопросы. Так, у нее спросили, с чем связан такой долгий отъезд из российской столицы. Чехова не стала скрывать правду. «В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития», — разоткровенничалась бывшая ведущая скандального шоу «Секс с Анфисой Чеховой».Анфиса Чехова в бикини - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Стоит отметить, что ведущая уехала не одна, а с сыном Соломоном, которого по приезде оформила в местную школу. «В учреждении учатся русские дети, но преподаватели все говорят на английском. Из уроков: математика, английский, ментальная арифметика, скорочтение, наука, футбол, йога, бассейн и индонезийский язык», — рассказала ведущая. Несмотря на отъезд, Анфиса переживает из-за всей политической ситуации, которая происходит в мире. Женщина пытается унять тревогу, соединяясь с природой. Недавно она заявила: «Всех все равно объединяет одно — мы сидим и смотрим на красивейший закат, и в душе каждого из нас он рождает восторженные чувства! Потому что нет ничего прекраснее природы, в которую не вмешивается человек со своими правилами, жаждой наживы, эгоизмом, жестокостью, бесчеловечностью, безразличием, малодушием и бессердечностью».