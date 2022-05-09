Анна Хилькевич посадила за руль маленькую дочь и начала курить

Актриса Анна Хилькевич рассказала, как провела выходные с детьми. Артистка провела день со своими дочерями — 7-летней Арианной и 4-летней Марией. Семейство провело время в парке аттракционов. Анна и девочки катались на каруселях, веселились и развлекались. Позднее Хилькевич опубликовала видео, на котором ее младшая дочь сидит на водительском сидении. Анна нажимала на педали, а малышка крутила руль. Свое поведение звезда сериала «Универ» объяснила тем, что выбрала для тренировки вождения дочери безопасный маршрут. «Предупреждаю всех волнующихся. Это мы едем по нашему пустому коттеджному поселку, все под контролем, я профи», — заявила на видео Хилькевич. При этом, артистка поедала на ходу сладости и снимала все на телефон.Анна Хилькевич с дочерьми и мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Стоит отметить, что выходные в кругу семьи были необходимых артистке. Недавно она пожаловалась на хронический недосып, который привел к негативным последствиям. Последний раз знаменитость спала всего два часа, и все из-за плотного графика съемок и активной жизни. Из-за отсутствия регулярного и полноценного сна звезда вернулась к вредным привычкам и перееданию. «Опять начала я курить. Скоро соберусь с силой воли и буду бросать», — призналась Хилькевич, добавив, что стала по ночам поедать сочники с творогом. И если от первой привычки она отказаться готова, то он сладкой выпечки – нет. Она отметила, что из-за недосыпа ее голос звучит, словно она с похмелья.