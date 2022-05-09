Анна Курникова показала, как подросшие дети поздравили своего папу с днем рождения

Известная теннисистка Анна Курникова поделилась редким семейным фото в честь дня рождения главы семейства Энрике Иглесиаса. Звезда большого тенниса Анна Курникова и певец с мировым именем Энрике Иглесиас вместе уже больше двадцати лет. У пары трое детей – двойняшкам Николасу и Люси в этом году исполнится пять лет, а дочери Мэри зимой было два года. Анна Курникова и Энрике Иглесиас не скрывают своих наследников от поклонников и с самого рождения показывают лица малышей.Между тем, пара ведет довольно закрытый образ жизни, предпочитая не делиться деталями с поклонниками. Так, до сих пор доподлинно неизвестно, вступили Анна Курникова и Энрике Иглесиас в официальный брак, или нет. Но, судя по всему, отношения в этой паре прекрасные. В день рождения Энрике Иглесиаса Анна Курникова поделилась в микроблоге теплым семейным снимком. На нем запечатлено, как дети поздравляют звездного папу с 47-летие. Все происходит на лужайке дома. Анна Курникова держит на руках двойняшек, а младшая дочка сидит на плечах у папы.Анна Курникова и Энрике Иглесиас с детьми «С днем рождения, самый замечательный папа! Мы очень любим тебя», — подписала кадр Анна Курникова. «Вот это радость подарили!!!Вся Семья вместе!!!Анечка,с Днем Матери!Энрике с Днем рождения❤️», «С днём рождения Энрике!❤️Счастья вашей семье!❤️», «Аннечка привет из Алматы! Будьте здоровыми! У вас красивые дети❤️», «Самая красивая семья 😍😍😍😍👏», «Боже! Прекрасная семья! Красивые дети! Счастья вам и мира!!!!», - написали русскоязычные поклонники звездной семьи.