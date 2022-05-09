Анна Семенович после выходных едва не угодила на больничную койку
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Анна Семенович после выходных едва не угодила на больничную койку

Анна Семенович после выходных едва не угодила на больничную койку
Певица Анна Семенович жутко пострадала в праздники. Артистка неудачно провела майские праздники. Поездка к родным на шашлыки закончилась для певицы острым отравлением. Ей было настолько плохо, что пришлось вызывать бригаду «скорой помощи». Врачи поставили Семенович капельницу и предложили госпитализацию, от которой она отказалась.
Анна Семенович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Дорогие, я очень сильно отравилась вчера, мне было очень плохо сегодня. Вызывала ночью скорую. Поэтому сегодня не будет много контента, выложу только самое необходимое. Надеюсь, что завтра все будет хорошо и мы будем снова вместе», — цитирует Семенович «Пятый канал». На следующий день в Сети появился кадр «завтрака» артистки, состоящего исключительно из медикаментов. Она показала гору таблеток, которые принимает, чтобы быстрее пойти на поправку.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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