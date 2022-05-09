Анну Седокову обкалывает муж
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Анну Седокову обкалывает муж

Анну Седокову обкалывает муж
Певица Анна Седокова поделилась шокирующими кадрами. Артистка после переезда в Штаты столкнулась с серьезной проблемой. У певицы обострилась хроническая кожная болезнь. Речь идет о тяжелой форме крапивницы. Во время пика обострения Седокова опухает до неузнаваемости и покрывается яркими пятнами. С этим недугом бывшая солистка «ВИА Гры» борется с помощью дорогого лекарства. При этом полностью вылечиться звезде не удается, препарат только временно улучшает её ситуацию. Накануне Седокова сообщила, что ей снова становится хуже. Она показала, как её молодой муж Янис Тимма делает ей укол. «Моё лекарство надо принимать раз в месяц, так что мы решили отметить. Несколько дней назад начали появляться маленькие пятнышки, это можно сравнить с летним дождиком. Но в моем случае я всегда знаю, что дальше начнется гроза», — поделилась Седокова переживаниями.
Муж Анны Седоковой делает ей укол Певица готовится к худшему сценарию, по которому она снова будет вынуждена сидеть дома и прятаться от окружающих. Артистка стесняется появляться в больном виде на публике. Но недавно она начала работать над собой и принятием своей болезни. Исполнительница стала публиковать в Сети фото, на которых демонстрирует «изуродованное» недугом тело. Напомним, то Седокова переехала из-за контракта мужа с баскетбольной командой «Орландо» G-лиги НБА. Спортсмен из Латвии после ухода из УНИКСа не смог устроиться ни в один российский клуб.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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