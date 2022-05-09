Беременная Монеточка спешно сбежала из России
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Беременная Монеточка спешно сбежала из России

Беременная Монеточка спешно сбежала из России
Певица Монеточка сообщила, что бежала куда глаза глядят. Сегодня Монеточка шокировала публику последними новостями. Оказывается, звезда, учитывая сложную политическую обстановку, перебралась за границу. Более того, певица спешно собиралась и переезжала, будучи беременной. Буквально два года назад артистка обустраивала свою жизнь в России. Она приобрела дом в Сочи на Красной поляне, чтобы наслаждаться близостью с природой. Недавно купила еще одну жилплощадь — квартиру в центре Москвы. Неожиданно для всех певица покинула страну вместе со своим избранником продюсером Витей Исаевым. Сейчас пара живет в Вильнюсе.
Монеточка - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «У нас не было времени выбирать. Просто узнавали у наших друзей, знакомых, они предложили помощь. И мы согласились наобум. Ничего тогда не знали про Литву. Я никогда не была здесь. Но Литва оказалось прекрасной и очень дружелюбной страной. Толерантность этой Гейропы нас очень спасает», — прокомментировала свой отъезд 23-летняя исполнительница в YouTube-шоу «А поговорить?». Оказалось, что артистка переехала из-за того, что хотела почувствовать себя свободнее и иметь возможность высказываться по разным вопросам. «В предыдущие годы получалось сохранять баланс: где-то в песне зашифровать метафору. Моя аудитория всегда умела считывать ее. И сейчас мне не хочется прятать это», — объяснила певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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