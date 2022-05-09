Беременная Монеточка спешно сбежала из России
Сегодня, 09:35
Певица Монеточка сообщила, что бежала куда глаза глядят. Сегодня Монеточка шокировала публику последними новостями. Оказывается, звезда, учитывая сложную политическую обстановку, перебралась за границу. Более того, певица спешно собиралась и переезжала, будучи беременной. Буквально два года назад артистка обустраивала свою жизнь в России. Она приобрела дом в Сочи на Красной поляне, чтобы наслаждаться близостью с природой. Недавно купила еще одну жилплощадь — квартиру в центре Москвы. Неожиданно для всех певица покинула страну вместе со своим избранником продюсером Витей Исаевым. Сейчас пара живет в Вильнюсе.
Монеточка - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «У нас не было времени выбирать. Просто узнавали у наших друзей, знакомых, они предложили помощь. И мы согласились наобум. Ничего тогда не знали про Литву. Я никогда не была здесь. Но Литва оказалось прекрасной и очень дружелюбной страной. Толерантность этой Гейропы нас очень спасает», — прокомментировала свой отъезд 23-летняя исполнительница в YouTube-шоу «А поговорить?». Оказалось, что артистка переехала из-за того, что хотела почувствовать себя свободнее и иметь возможность высказываться по разным вопросам. «В предыдущие годы получалось сохранять баланс: где-то в песне зашифровать метафору. Моя аудитория всегда умела считывать ее. И сейчас мне не хочется прятать это», — объяснила певица.
По материалам: z-aya