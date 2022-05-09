Биография Натальи Водяновой: личная жизнь, мужья, сколько детей, вес, рост (фото)

Детские годы

Начало блистательной карьеры

Пик модельной карьеры

Благотворительность

Личная жизнь

Первый брак

Гражданский брак с Антуаном Арно

Водянова сегодня

Лицо знаменитых модных брендов Наталья Водянова, биография которой может стать основой для фильма о современной Золушке, смогла не только сделать головокружительную карьеру в модельном бизнесе, но и заслужить репутацию известного благотворителя и любящей многодетной матери. Уйдя из профессии, она все свое время посвятила воспитанию детей и помощи нуждающимся.Родилась будущая модель и филантроп 28 февраля 1982 года в обычной советской семье в Нижнем Новгороде. Кроме нее, у матери было еще две дочери. Средняя Оксана с рождения страдала аутизмом в тяжелой форме и ДЦП. Отец Михаил Водянов ушел из семьи сразу после ее рождения. Через какое-то время у матери родилась младшая дочь — Кристина. Семья испытывала большие материальные и психологические сложности, но не сдавалась. Оксану ни мать, ни сестры не собирались отдавать в интернат.Кристина Кусакина, сводная сестра Натальи по матери: «Наташе часто приходилось пропускать школу, чтобы помогать маме, которая торговала на рынке фруктами. Не только одежды, но и еды иногда не хватало, она перешивала старые вещи. Часто сверстники издевались над нами. Наверное, это отложило большой отпечаток на ее характер и заложило стремление помогать нуждающимся людям».В 15 лет у Натальи Водяновой в биографии и личной жизни произошли крупные перемены. Она стала жить со своим другом отдельно от своей семьи после поступления в педколледж.Потом она случайно попадала в модельное агентство «Евгения». Там ее заметили французы из компании Viva и пригласили в Москву. После нижегородская провинциалка смогла попасть в Париж на модельный конкурс Madison. Имея большую психологическую закалку и умение сопротивляться материальным сложностям, приобретенное в детстве, молодая девушка смогла добиться головокружительного успеха на Западе.В Париже сам Жан-Поль Готье сразу предложил девушке работу после очередного модельного конкурса, где он был в жюри. Мало кто знает, насколько Водянова страдала от безденежья в то время во Франции. Помог ей в этой ситуации состоятельный французский врач, с которым Наталья познакомилась по приезде во французскую столицу. Он предоставил ей жилье, тем самым дал возможность девушке все силы отдавать съемкам и изучению английского. С ним она и сегодня поддерживает теплые отношения, он стал крестным для ее ребенка.После успешного старта на неделе большой моды в Нью-Йорке ей стали предлагать дорогие контракты ведущие Дома моды и известные модные бренды:Гуччи;Ив Сен Лоран;Кельвин Кляйн.Кроме того, девушка приняоа участие в фотосессиях для известных глянцевых изданий «Вок» и «Харперс Базар».В 2002 году Наталья Водянова, о чудесной биографии и детях которой рассказывают многочисленные фото в глянцевых журналах, получила признание в США. С ней одновременно заключили контракты 19 известных модных дизайнеров. Она стала официальным лицом Дома моды Кельвина Кляйна и выступала на открытии и закрытии модных коллекций Дома моды Ив Сен Лорана.В 2003 году русская модель снялась для престижного календаря Pirelli 2004 г., куда всегда приглашали признанных на мировом уровне красавиц. По официальным данным Наталья к концу 2003 года вошла в топ-100 богатых людей Британии.В 2007 году она подписала свой последний контракт с модным домом «Шанель» для рекламы косметической линейки «Осень». В 2008 году официально завершила карьеру, решив посвятить свое свободное время воспитанию своих детей и филантропии. Официальное прощание с карьерой модели состоялось во время показа модных коллекций «Валентино».Интенресно! Марина Кравец — биография и личная жизньВ 2004 году Водянова создала свой фонд «Обнаженные сердца», средства от которого она использует для строительства детских площадок в разных странах мира. В РФ на его средства мировая модель построила 68 открытых объектов для детей. Также в цели фонда входят программы, которые помогают больным детям быстрее социализироваться в нормальной жизни.В одном из интервью звезда высокой моды призналась, что реализовала свои детские потребности, когда ей очень хотелось играть с другими детьми во дворе своего дома на оборудованной площадке, но из-за больной сестры, за которой приходилось все время присматривать, она не могла этого делать.В 2011 году Наталья открыла на базе фонда программу помощи по подбору семей для детей с особенностями развития.Сегодня 40-летняя звезда мира моды продолжает сниматься для благотворительных программ и участвует в статусе филантропа в различных благотворительных мероприятиях. В 2017 году она выступила как официальное лицо для экологической коллекции торговой марки H&M, надев платье из ткани, сделанной из переработанных отходов.Многих поклонников Натальи Водяновой интересует личный аспект ее биографии и мужья модели. Известно, что она стала многодетной матерью, родив пятерых детей. Материнство не испортило внешних данных супермодели, а придало респектабельности и эксклюзивности.По словам модели, со своим первым мужем Джастином Портманом она познакомилась случайно на закрытой вечеринке в одном из богатых русских домов. Молодой человек происходил из аристократической английской семьи и имел статус коллекционера картин, сам писал картины. 33-летний Джастин был вторым сыном английского виконта Эдварда Портмана.Знакомство было довольно скандальным, как вспоминает сама Наталья. Она грубо ответила Джастину, который ей ответил тем же. В течение двух часов они кричали друг на друга, а собравшиеся шутили, что это сильно похоже на семейную ссору. По признанию модели, скандал был результатом большого количества спиртного, выпитого обоими. На следующий день Портман позвонил Водяновой, чтобы извиниться, пригласив девушку на свидание. Вскоре после этого у них завязался роман, завершившийся бракосочетанием.Многих поклонников русской модели интересует, сколько детей у Водяновой и от кого они родились. По словам самой Натальи, в 2001 году, в разгар романа с Джастином, он поехал вместе с ней на фотосессию в Африку. В Европу Водянова вернулась беременной старшим сыном Лукасом, который родился до бракосочетания супругов.Родители решились на официальный брак ради сына, чтобы он стал по закону наследником семьи Портманов, зарегистрировав брак 1 сентября 2002 года в Питере. Для банкета арендовали Тронный зал в Большом дворце и пригласили артистов «Мариинки». Через 6 недель после родов Наталья вернулась к работе: ездила на съемки в разные страны со своим маленьким сыном и с мужем, с которым они старались никогда не расставаться. В 2006 г. у пары родилась дочь Нева, названная в честь русской реки. В 2007 году в семье появился сын Виктор, названный в честь английского дедушки.В 2010 году в прессе появились слухи, что супермодель изменяет своему супругу, а через год брак официально был расторгнут. Ходили слухи, что Водянова ушла от мужа к российскому режиссеру Андрею Болтенко, снимавшему российский тур Евровидения-2009, где Водянова выступала в роли ведущей.Новым избранником Водяновой стал наследник самого богатого человека Европы — Бернара Арно, семье которого принадлежит холдинг Louis Vuitton Moët Hennessy,в который входят люксовые товары. Они общались с Антуаном с 2008 года во время съемок модных показов. Роман начался после того, как Наталья официально развелась с первым мужем.В 2014 году у пары родился сын Максим — четвертый ребенок Натальи. В 2016 году Водянова в пятый раз стала мамой, родив второго сына для наследника знаменитой империи Арно.Наталья Водянова, официально уйдя из модельного бизнеса, принимает участие в съемках известных модных брендов, работая над проектами своего гражданского мужа Антуана Арно, а также в благотворительных мероприятиях, оказывающих помощь больным детям.Также она появляется на российском телевидении. В частности, стала соведущей Дмитрия Нагиева в музыкальном шоу «Голос» в детской его номинации.Девушка из бедной российской семьи смогла сама сделать успешную карьеру в модельном бизнесе. В отличие от коллег по цеху, Водянова не стала пренебрегать материнством ради подиумов и фотосессий. К 40 годам она родила пятерых детей от двух браков.У Водяновой было два удачных брака, которые помогли ей получить высокий статус в европейском обществе. Наталья Водянова, перестав быть моделью официально, снимается в проектах своего гражданского супруга, от которого имеет двоих сыновей, а также ведет благотворительную деятельность.Наталья Водянова принимает активное участие в жизни своей семьи: обучает свою младшую сводную сестру Кристину в США на искусствоведа и содержит родную сестру Оксану, инвалида детства, проживающую с матерью в Нижнем Новгороде.