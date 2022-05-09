Бывший муж Ксении Бородиной идет на хитрости, чтобы увидеть дочь
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Бывший муж Ксении Бородиной идет на хитрости, чтобы увидеть дочь

Бывший муж Ксении Бородиной идет на хитрости, чтобы увидеть дочь
Похоже, ведущая Ксения Бородина до сих пор злится на Курбана Омарова. Развод Курбана Омарова и Ксении Бородина в прошлом году сопровождался скандалом. Поначалу бывшие супруги не раскрывали причин расставания. Однако вскоре стало известно, что поводом для разлада стали измены. Причем, оба супруга утверждают, что терпели от возлюбленных измены, но не решались разрушить брак ради общей дочери Кроме того, по словам Омарова, пара не сошлась характерами. Бизнесмен говорил, что и у него, и у бывшей жены вспыльчивый темперамент. В отношениях они вели себя эмоционально и не слушали друг друга, поэтому не смогли построить счастливый брак. Последнее, впрочем, весьма похоже на правду, поскольку любые разногласия бывшие супруги привыкли решать весьма эмоционально. Из-за этого они никак не наладят совместный воспитательный процесс над дочерью Теоной.
Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Курбану приходится буквально умолять Бородину разрешить увидеться с ребенком. Дело доходит до того, что телеведущая не подпускает бывшего мужа к дому. Бизнесмен вынужден «отлавливать» девочку в гостях и просить разрешения забрать ребенка. Так случилось сегодня. Омаров с сыном отправились в гости на шашлыки к соседям Бородиной. Курбан признался, что очень рад, что увидит девочку. «Жду Теону, наверное, должны отдать. Поэтому настроение – бомба», — поделился Омаров. Правда, спустя несколько часов блогер сообщил, что с дочерью увидеться так и не удалось. Причин срыва запланированной встречи Курбан не сообщил. Тем не менее, Ксения не раз говорила, что вмешиваться в отношения своих дочерей с их отцами не собирается.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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