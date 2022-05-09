Джоди Комер, Оливия Колман на церемонии вручения премии BAFTA в области телевидения
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Джоди Комер, Оливия Колман на церемонии вручения премии BAFTA в области телевидения

Джоди Комер, Оливия Колман на церемонии вручения премии BAFTA в области телевидения

В Лондоне 8 мая прошла 75-я церемония вручении премии BAFTA в области телевидения. Мероприятие посетили многие звезды кино и сериалов — Никола Кохлан ("Бриджертоны"), Оливия Колман ("Корона"), Мартин Фриман ("Шерлок"), Шути Гатва ("Половое воспитание") и многие другие.

Триумфаторами вечера стали Шон Бин и Джоди Комер, победившие в номинациях "Лучший актер" и "Лучшая актриса". Лучшим драматическим сериалом был назван проект "На моем месте" Люси Форбс, а лучшим мини-сериалом — "Срок" Льюиса Арнольда.

Лидировавший по количеству номинаций сериал "Это грех" в итоге не был отмечен ни одной наградой.


Оливия Колман
Элинор Томлинсон
Эмили Уотсон
Мишель Кигэн и Марк Райт
Никола Кохлан
Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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