Fortnite для Xbox Cloud Gaming — это только начало, будет больше игр

Вадим Карасев





Microsoft на прошлой неделе объявила о важном шаге, который выводит на новый уровень облачный сервис Xbox Cloud Gaming. Если раньше через него можно было играть только в проекты из Game Pass при наличии подписки Game Pass Ultimate, то на прошлой неделе доступ к бесплатной игре Fortnite через Xbox Cloud Gaming открыли всем желающим.

Руководитель Microsoft Сатья Наделла в Twitter прокомментировал столь важный шаг для Xbox, отметив, что в планах донести максимальное количество игр до максимального количества устройств:

Мы сотрудничаем с Epic Games, чтобы сделать Fortnite доступным для Xbox Cloud Gaming, поскольку мы опираемся на наше стремление использовать возможности облака, чтобы предлагать отличные игры большему количеству людей на большем количестве устройств.

Свой комментарий по этому вопросу дала и Кэтрин Глюкштейн — вице-президент и руководитель отдела Xbox Cloud Gaming: