Газманов отверг Ольгу Бузову

Газманов рассказал об отношениях с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. С недавних пор Родион Газманов в статусе завидного жениха. Звездный наследник расстался с девушкой и признается, что открыт к новым отношениям. А ведь еще в прошлом году мачеха прочила ему в невесты Ольгу Бузову. В начале прошлого года Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном. Разрыв прошел весьма болезненно, певица не могла сдержать слез при упоминании о бывшем. Ее переживания тронули даже Родиона. Он поддержал Олю теплыми словами в Сети. А вот Марина Газманова тут же отметила, что пасынок составил бы хорошую партию для артистки. «Оль, пойдешь в нашу семью!?» — обратилась она к потенциальной невестке.Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Газманов-младший сначала будто действительно заинтересовался исполнительницей. Опубликовал в личном блоге снимок ягодиц Бузовой и посвятил... им стихи. «Через общих знакомых я узнал, что она прочитала, посмеялась, но на этом все закончилось», — вздыхал Родион. Ведущая шоу «Тема» на канале RU.TV поинтересовалась у звездного наследника, были ли у него чувства к Ольге. «Я бесконечно уважаю ее за работоспособность. Но… сразу скажу, она не в моем вкусе. Хотя я восхищаюсь ей», — откровенно заявил сын Олега Михайловича. Напомним, что летом Родиону исполнится 41 год. Поклонники обеспокоены холостяцким статусом кумира. Молодой человек признался, что еще ни разу не делал девушкам предложение, хотя задумывался о создании семьи. «У меня был период, когда наготове лежало кольцо, но не сложилось. Не заслужила!» — улыбнулся певец. Недавно Газманов-младший вновь потерпел крах в отношениях. Он расстался с очередной возлюбленной, зато отмечает, что теперь у других появился шанс стать его второй половиной. «Сейчас я готов. Приходите, налетайте, обращайтесь!» — смеется звезда.