Глюк'oZа показала повзрослевшую дочь - именинницу с пауком на лице
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Глюк'oZа показала повзрослевшую дочь - именинницу с пауком на лице

Глюк'oZа показала повзрослевшую дочь - именинницу с пауком на лице
35-летняя певица  Глюкоза  посвятила публикацию старшей дочери Лидии, которой накануне исполнилось 15 лет. Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZа, в браке с бизнесменом Александром Чистяковым родила двух дочерей — Веру и Лидию. Последней накануне исполнилось 15 лет. Певица с нежностью обратилась к имениннице. Ионова поделилась фото дочери Лидии в соцсетях.
Лидия Чистякова «Быть твоей мамой большое счастье! Каждый ребёнок выбирает себе Родителей 🙏🏻❤️ Счастлива, что ты выбрала нас. Люблю тебя, моя малышка, тебе уже 15 ❤️🤗 Всегда рядом 💕»— подписала исполнительница публикацию. Напомним, старшая дочь Глюк'oZы пошла по стопам известной мамы и стала певицей. Лидия исполняет песни под псевдонимом LIDUS с 11 лет. Девочка долго скрывала свою личность после начала карьеры, а в клипах представала в образе мультяшного персонажа, как это делала и сама Наталья. О том, кто находится под маской анимированной девушки, стало известно только в июле 2020-го, когда Лидия впервые появилась в своем клипе на трек «Петарда».
Лидия Чистякова Как делилась певица в беседе с «Вокруг ТВ», она не препятствует творческому развитию дочери. Ионова утверждала, что Лидия относится к музыке серьезно. Со слов Натальи, девочка уже полностью определилась с профессией и построила масштабные планы на свое будущее. Наталья объясняла, что не способствовала выбору увлечения дочки. «У нее действительно талант. Она ездит на различные конкурсы, причем не на какие-то серьезные, от школы, например. Занимает там первые места», — откровенничала артистка. Дочь Ионовой обладает не только ярким талантом, но и необычной внешностью. Лидию нередко критиковали в Сети за экстравагантный образ — девочка любит экспериментировать с прической и одеждой. Из-за нестандартного стиля у Лиды даже были серьезные проблемы в школе — ее отчислили. Причиной исключения стал не только внешний вид, но и сложный характер подростка. Позже ее пристроили в новое учебное заведение, но и там она надолго не задержалась. Родители поддержали своего ребенка в непростой период — они не хотят навредить психике дочке, поэтому консультируются со специалистами.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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