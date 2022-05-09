Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 мая 2022 года
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Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

Павел Глоба в очередной раз дал нам информацию о том, чего можно ожидать от грядущей недели и о том, как можно преодолеть неурядицы. Старайтесь следовать советам эксперта, чтобы быьб на высоте в любой из дней.


Спасибо порталу Woman’s day за проставленную информацию от самого известного и самого опытного астролога в СНГ. Эта неделя обещает быть интересной и важной. Именно поэтому важно следить за всеми мелочами и быть готовыми ко всему.

Овен

Самым важным днем недели для Овнов станет понедельник. Именно он будет задавать тон всему этому периоду, поскольку его можно отнести к дням силы. В неблагоприятные дни 12, 13 и 14 мая важно пользоваться шепотками на удачу, особенно если день не задастся с первых минут. Несмотря на трудности, неделя прекрасно подходит для работы, совершения покупок, а также вложения средств в бизнес, в ценные бумаги, валюту. Это не самое лучшее время для начала новых отношений и перехода на новый уровень. Овнам нужно пока оставить всё как есть.

Телец

Это очень важный период времени для Тельцов. Им нужно работать и трудиться, не покладая рук. Эти семь дней модно назвать отличной возможностью для того, чтобы преуспеть в сфере финансов. В рабочем процессе, возможно, будет непросто концентрироваться на определенных задачах из-за поведения звезд. Исправить это Тельцам помогут три простых упражнения на концентрацию внимания. Павел Глоба советует представителям данного Знака как можно больше времени проводить в интересных местах и в окружении приятных людей.


Близнецы

Близнецов ожидает предсказуемая и понятная неделя. Сюрпризов не будет — ни плохих, ни приятных. В работе добиться головокружительного успеха не получится, ровно как и в любви, поэтому можно посвятить время себе — отдохнуть развлечься. В общении с окружающими важно помнить о важности уважения. Есть как минимум пять причин уважать даже тех людей, которые нас раздражают. Всем, кто находится в отношениях, можно рассчитывать на поддержку со стороны партнера. Астролог отмечает, что в отношениях может настать период рутины и скуки.

Рак

У Раков начинается период преображения — как внутреннего, так и внешнего. Нет лучше времени для того, чтобы попробовать выработать в себе полезные утренние привычки. Это будет прекрасное время для смены работы, открытия бизнеса или смены условий. Одинокие Раки смогут найти вторую половинку, либо отдать предпочтение свободе и личным делам. Люди данного Знака могут смело заниматься сменой внешнего вида — можно менять стиль, прическу. Это все благотворно скажется на будущих успехах в делах и любви, настроении, мотивации.

Лев

Павел Глоба отмечает, что из-за неправильно расставленных приоритетов Львы могут лишиться удачи. Например, если отдавать предпочтение только работе и делам, вторая половинка может почувствовать недостаток внимания. Вполне вероятно, что в период с 9 по 15 мая у многих Львов будет много неурядиц в сфере работы, так что придется выкраивать время на семью и любимого человека. Львам необходимо быть в гармонии с собой, чтобы правильно взаимодействовать с миром. Возможно, Львам стоит отдохнуть от отношений, но не оставлять вторую половинку полностью без внимания.


Дева

Дев ожидают определенные успехи на пути к целям. Чтобы удача оставалась с ними дольше, важно начать неделю с чистки дома и души посредством пяти простых методик. Сейчас отличное время для получения новых знаний, расширения бизнеса, заведения новых деловых знакомств. Девы будут пользоваться определенным успехом у противоположного пола. Заинтересовать понравившегося человека им точно удастся. Нужно лишь быть чуточку более активными. Это прекрасное время для поездок, ярких эмоций, радости и попыток изменить свою жизнь к лучшему.

Весы

У Весов начинается время, когда они могут существенно продвинуться делах. Не исключено, что в эти семь дней им придется встретиться с определенными трудностями. Сильный ритуал на удачу поможет обойти стороной все невзгоды, причем даже в самые неблагоприятные дни недели — 12, 13 и 14 мая. К сожалению, от этой недели не стоит ждать стабильности и предсказуемости. В работе и делах придется принимать важные решения, причем зачастую дилеммы будут возникать на ровном месте. Сферу любви также можно назвать нестабильной.

Скорпион

Павел Глоба считают, что на этой неделе Скорпионам стоит сфокусироваться в первую очередь на интересах своей семьи, а не на своих личных. Это поможет им решить некоторые кармические задачи, а также получить важный совет от близкого человека, либо почувствовать исходящее от него душевное тепло, что тоже немаловажно. В работе и бизнесе стоит довольствоваться стабильностью. В это непростое время Скорпионам удастся сохранить то, чего они добились ранее. Жадных и ненасытных представителей Знака могут ждать проблемы.

Стрелец

Стрельцам лучше временно избегать сложных дел и проектов на работе. Есть риск того, что они попросту забудут об отдыхе и развлечениях, близких людях и любимом человеке. Тем не менее, активная работа может принести свои плоды. Короткие заговоры на успех помогут сэкономить время на решении тех или иных задач. В любовной сфере Стрельцам не стоит рисковать. Нужно просто плыть по течению, чтобы не накликать беду. Если будут появляться новые проблемы, решать их нужно вместе. В противном случае Стрельцы могут сильно устать уже в понедельник.

Козерог


Эта неделя будет крайне стрессовой для Козерогов. Советы астрологов помогут представителям этого Знака снять стресс вовремя. Если Козероги будут спокойными и собранными, им удастся завоевать сердце любого человека. Также при наличии сил Козероги смогут получить массу положительных эмоций от уже созданных отношений. Это идеальное время для совместного отдыха и развлечений. В рабочей сфере Павел Глоба советует Козерогам почаще проявлять креатив, не бояться принимать нестандартные для себя решения.

Водолей

У Водолеев ожидаются перепады настроения, особенно в опасные дни типа 9 и 15 мая. Стабилизировать настроение и вернуть силы им помогут пять полезных способов. Это очень благоприятное время для домашних дел, причем не только для уборки, но и для переезда, ремонта. Возможно, что на этой неделе Водолеям придется много общаться с людьми, причем не всегда с теми, кто им нравится. Тут важно не терять самообладания и терпения. Ссоры и конфликты сейчас точно ни к чему. Не нужно нервничать без причины. Это точно не выход.

Рыбы

Рыбы, скорее всего, будут более активными на этой неделе. Они почувствуют прилив сил и оптимизма, мотивации, энтузиазма. Чтобы реализовать полностью свой потенциал, им нужно вставать раньше по утрам. У этой хорошей привычки много плюсов. Нужно больше двигаться — можно путешествовать, заниматься спортом, гулять. Полезными станут командировки. Всем одиноким Рыбам нужно стремиться к максимально частому взаимодействию с противоположным полом. Это благотворно скажется на поисках второй половинки и настроении.

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По материалам: dailyhoro.ru

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