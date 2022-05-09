Ирина Яровая считает День Победы самым священным праздником России

Тема: День Победы в Великой Отечественной войне

14:48 Автор: Михаил Хорошилов

День Победы является самым священным праздником России, потому что миллион граждан в одном строю спасали и защищали свою Родину. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Парламентарий напомнила, что именно советский народ освободил мир от фашистской чумы и подарил «право на жизнь всем народам мира».

«Самый священный праздник нашей страны — День Победы. Он стал таковым потому, что миллионы граждан нашей страны в одном строю спасали и защищали нашу Родину. И каждая семья хранит свою священную историю Великой Отечественной войны. Какой ценой завоевано счастье? Огромной», — сказала Яровая, чьи слова приводит ее пресс-служба.

«Вечная память всем тем, кто погиб, защищая нашу Родину. Слова глубочайшей благодарности, любви, заботы в адрес всех ветеранов, кто сегодня с нами. Низкий поклон каждому из них», — добавила она.

Ирина Яровая также затронула тему событий на Украине, где «агрессия неонацистской идеологии пытается поднять голову». По ее словам, Россия «никогда не мирилась с насилием, агрессией, фашизмом» и сейчас говорит «свое четкое «нет» фашизму и неонацизму».

«И благодарим наших защитников — молодых ребят, солдат и офицеров, которые защищают нашу Родину и обеспечивают безопасность нашей страны, спасают женщин и детей от чудовищного, уродливого лица нацизма на Украине», — продолжила вице-спикер Госдумы.

Яровая пожелала «мира, добра, любви, благополучия, процветания нашей Родине». «Желаю счастья многонациональной семье народов нашей страны. Доброго здоровья нашим ветеранам и вечной, светлой памяти всем тем, кто подарил нам жизнь», — заключила она.

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