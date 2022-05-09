Этери Тутберидзе уезжает в США

48-летняя тренер по фигурному катанию, Этери Тутберидзе на этой неделе улетает в США, где в конькобежном клубе в Бостонее ее дочь Диана Дэвис со своим партнером будут ставить новую программу. Неделю назад в Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных наград российским спортсменам-олимпийцам: чемпионов Пекина-2022 лично награждал президент Владимир Путин. Среди них были и воспитанницы Этери Тутберидзе, которые трудом и потом заслужили свои медали и звания. Для многих стало удивлением то, что Тутберидзе в Кремле в тот день не появилась, вместе с ней отсутствовала и занявшая первое место Анна Щербакова. Многие подумали, что Этери присоединилась к тем звездам, которые выразили протест властям. К тому же, около двух недель назад Тутберидзе в жесткой форме потребовала убрать с фасада здания баннеры с патриотичной символикой на время проведения шоу «Чемпионы на льду».Диана Дэвис и Глеб Смолкин Однако на самом деле все обстояло вовсе не так, как казалось на первый взгляд. Тутберидзе не явилась на встречу с президентом потому, что уже на этой неделе она улетает в США, где посетит Бостонский конькобежный клуб. Там ее дочь Диана Дэвис и Глеб Смолкин вместе с французским хореографом Бенуа Ришо будут ставить новую программу. Об этом сообщает блог The Skating Lesson. Многие подозревают, что вместе с Этери в Штаты поедет тренироваться и Анна Щербакова. К слову, еще одна ученица Тутберидзе, Александра Трусова, планирует вновь выступить в ледовом шоу Евгения Плющенко. Если так случится, то на российском льду случится самый настоящий раскол — Тутберидзе увезет чемпионку Олимпиады в США, а Трусова, которая после Игр в сердцах обвиняла в своей неудаче Этери, перейдет к другому тренеру. Хотя многие сомневаются в том, что Щербакова уедет. Скорее всего, Тутберидзе просто готовит для своей дочери иной путь, согласно которому на следующую Олимпиаду дуэт Дэвис-Смолкин поедет под другим флагом. Тогда все складывается очень даже логично — и тренировки в Бостоне, и именитый хореограф для новой программы на сезон.